﻿Hansa Rostock am Sonntag in Hannover unter Druck: Lukas Hinterseer wird zum Hoffnungsträger

Erstmals seit vier Monaten gehört Lukas Hinterseer beim Krisenduell gegen Hannover 96 wieder zum Spieltagskader des FC Hansa Rostock. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub könnte der lange nicht mehr berücksichtigte Stürmer sein Comeback geben. Warum Trainer Glöckner plötzlich wieder auf den Österreicher setzt und wie er die Baustelle in der Abwehr schließen will.

Rostock. Vor einer Woche verhalf Patrick Glöckner Ridge Munsy gegen den KSC zu seinem ersten Startelf-Einsatz der Saison, am Sonntag könnte ein Hansa-Stürmer sein Comeback geben, der seit Monaten aus dem Fokus geraten ist. Lukas Hinterseer gehört gegen Hannover 96, bis zum vergangenen Sommer sein Arbeitgeber, zum ersten Mal in diesem Jahr zum Spieltagskader der Rostocker. Sollte der Angreifer zwei Wochen vor seinem 32. Geburtstag sogar von Beginn an auflaufen – es wäre eine ganz dicke Überraschung.