﻿Hansa Rostock: Ananou und die Hoffnung auf weitere Startelf-Einsätze

Frederic Ananou kehrte gegen seinen Ex-Klub SC Paderborn (0:3) in die Anfangsformation des FC Hansa Rostock zurück. Für den Abwehrspieler sei es ein guter Anfang gewesen, mehr Spielzeit von Beginn an zu erhalten. Hinter Ananou liegen wechselhafte Monate beim Fußball-Zweitligisten.

Rostock. Beim Wiedersehen mit den Ex-Kollegen hatte sich Frederic Ananou ein anderes Ergebnis gewünscht. Der Verteidiger des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock weilte nach der 0:3-Heimniederlage am Sonnabend noch ein paar Minuten in der Kabine von Gegner SC Paderborn. Mit einigen seiner ehemaligen Mitspieler und Betreuer führte der 25-Jährige noch kurze Gespräche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es war schön, die Jungs wiederzusehen. Das Ergebnis fiel aber ein wenig zu hoch aus“, meinte Ananou. Er und die Paderborner Verantwortlichen hatten seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nach zwei Jahren nicht verlängert. Als vereinsloser Profi hatte sich der Defensivmann in der Saisonvorbereitung beim FC Hansa für einen Einjahreskontrakt empfohlen. „Ich bin Hansa sehr dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, mich weiterhin in der 2. Bundesliga zu zeigen.“

Muskelfaserriss sorgt für Zwangspause

Für Ananou waren die ersten dreieinhalb Monate an der Ostsee von Höhen und Tiefen geprägt. Der gebürtige Münchener feierte am 2. Spieltag beim überraschenden Auswärtssieg gegen den Hamburger SV (1:0) seinen ersten Startelf-Einsatz und überzeugte. Direkt danach warf den Deutsch-Togolesen ein Muskelfaserriss für vier Wochen zurück. Anschließend setzte Hansa-Coach Jens Härtel wieder auf ihn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen den SCP war Ananou für Nico Neidhart in die Anfangsformation zurückgekehrt. Mit seiner Leistung hofft er, Argumente für weitere Einsätze von Beginn an geliefert zu haben. „Ich glaube, das Spiel gegen Paderborn war ein guter Anfang dafür“, schätzt Ananou ein, der seine erste Zeit in Rostock als überwiegend positiv bewertet.

Ananou mit der Nationalmannschaft unterwegs

Ebenfalls fördernd für seinen Spielrhythmus empfand der Abwehrkicker die Reise vor zwei Wochen zur togolesischen Nationalmannschaft. Bei den Vergleichen mit der Elfenbeinküste (1:2) und Äquatorialguinea (2:2) stand Ananou jeweils in der ersten Elf. „So konnte ich mir etwas Selbstvertrauen holen und gegen Spieler agieren, die vielleicht auf einem höheren Niveau als ich unterwegs sind.“

Lesen Sie auch

Aktuell gilt der Fokus von Ananou aber den restlichen sechs Hinrundenspielen mit dem FC Hansa. Bis zur Winterpause Mitte November peilt er mit den Rostockern mindestens die 20-Punkte-Marke an. Dem Ziel wollen die Ostseestädter mit etwas Zählbarem im Auswärtsspiel am kommenden Freitag (Anpfiff: 18.30 Uhr) bei der Spielvereinigung Greuther Fürth näher kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Ananou sind die Franken „ein Gegner, mit dem wir uns messen lassen müssen. Da gilt es für uns was zu holen.“ Ob Härtel den Rechtsfuß im Sportpark Ronhof wieder in der Startaufstellung aufbieten wird, ist noch offen. „Ich hoffe es zumindest“, so Ananou.