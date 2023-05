﻿Noch keine Entscheidung im Abstiegskampf: Hansa Rostock muss weiter bangen

Rostocks. Hansas Hoffnung auf die vorzeitige Rettung im Abstiegskampf ist geplatzt. Konkurrent Arminia Bielefeld hat sich am Sonnabend mit dem 2:2 im Ostwestfalenderby gegen den SC Paderborn einen Punkt gesichert und kann es rechnerisch noch ans rettende Ufer schaffen. Nur bei einer Niederlage des Bundesligaabsteigers (34 Punkte) hätte Hansa Rostock den Klassenerhalt sicher gehabt – unabhängig vom letzten Auswärtsspiel der Saison beim 1. FC Nürnberg.

Hansa Rostock reicht in Nürnberg ein Punkt zur Rettung

Am Sonntag (13.30 Uhr) würde der Mannschaft von Trainer Alois Schwartz ein Unentschieden reichen, um am vorletzten Spieltag die Rettung perfekt zu machen. Bei einer Niederlage würde die Entscheidung erst am letzten Spieltag fallen. Hansa (37 Punkte) trifft am Sonntag (28. Mai) im Ostseestadion auf die ebenfalls noch gefährdeten Braunschweiger (36).

Vorzeitig gerettet ist seit Sonnabend Greuther Fürth (38), die am Sonntag beim HSV spielt. Abgestiegen ist der SV Sandhausen (0:1 in Heidenheim) und wohl auch der SSV Jahn Regensburg (31), der trotz des Sieges in Braunschweig aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses gegenüber Bielefeld praktisch keine Chance mehr auf den Klassenerhalt hat.

OZ