﻿Hansa Rostock baut Schulden um rund zwei Millionen Euro ab

Der FC Hansa Rostock treibt seine wirtschaftliche Gesundung voran. Durch eine Sondertilgung reduziert der Fußball-Zweitligist seine Verbindlichkeiten bei der Obotritia Capital von Investor Rolf Elgeti um weitere zwei Millionen Euro. Vereinschef Robert Marien sagt: „Es war ein Kraftakt.“

Rostock. Sportlich in der Krise, aber wirtschaftlich geht es weiter bergauf. Hansa Rostock hat seine Fremdverbindlichkeiten weiter abgebaut und zwei seiner bestehenden Darlehen vollständig zurückgezahlt. Mit einer außerordentlichen Sondertilgung in Höhe von fast zwei Millionen Euro wurden Darlehen des FC Hansa Rostock e.V. und der FC Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA (ausgegliederte Lizenzmannschaft) bei der Obotritia Capital von Investor Rolf Elgeti abgelöst. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit.