﻿Hansa Rostock baut Verbindlichkeiten um rund zwei Millionen Euro ab

Rostock. Sportlich in der Krise, aber wirtschaftlich geht es weiter bergauf. Hansa Rostock hat seine Fremdverbindlichkeiten erneut weiter abbauen und zwei seiner bestehenden Darlehen vollständig zurückzahlen können. Mit einer außerordentlichen Sondertilgung in Höhe von fast zwei Millionen Euro wurden Darlehen des FC Hansa Rostock e.V. und der FC Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA bei der Obotritia Capital KGaA abgelöst. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mit.

Verbindlichkeiten bei Obotritia Capital um fast neun Millionen Euro gesenkt

Zusammen mit der jüngsten Sondertilgung und dem Forderungsverzicht aus dem April 2022 habe Hansa somit in weniger als einem Jahr die Gesamt-Verbindlichkeiten gegenüber der Obotritia Capital von Investor Rolf Elgeti von 21,4 Millionen Euro auf nun 12,6 Millionen Euro senken können, heißt es in der Mitteilung.

Zudem wurde die auf der Hansa-Mitgliederversammlung im Oktober 2022 beschlossene Kapitalerhöhung der FC Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA umgesetzt. Die Sacheinlage der Obotritia Capital umfasse die Wandlung von Verbindlichkeiten zu Eigenkapital in Höhe von 450 000 Euro. Der vom FC Hansa Rostock e.V. geleistete Anteil an der Erhöhung betrage 550 000 Euro. Das gezeichnete Kapital der FC Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA beträgt nun 3,5 Millionen Euro.

Vereinschef Marien: Es war ein enormer Kraftakt

„Auch in dieser Saison haben wir es geschafft, die Verbindlichkeiten weiter abzubauen und damit die wirtschaftliche Genesung voranzutreiben. Ein enormer Kraftakt – da wir zugleich auch erheblich investiert haben – insbesondere in unsere Infrastruktur“, sagt Vereinschef Robert Marien. „Möglich war dies wie so oft durch den starken Zusammenhalt in der Hansa-Familie, der sich u.a. an den erneut gestiegenen Mitgliederzahlen, den ausverkauften Heimspielen im Ostseestadion und dem wachsenden Engagement unserer Sponsoren und Partner zeigt.“