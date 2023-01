﻿Hansa Rostock beendet Trainingslager: Patrick Glöckner zieht Türkei-Bilanz

Nach elf Tagen in Belek wird die Mannschaft des FC Hansa Rostock am Sonntagabend in Rostock zurückerwartet. Trainer Patrick Glöckner spricht über die Mannschaft, den Wert von Testspielergebnissen und darüber, wie es in den nächsten Tagen weitergeht – auch personell.

