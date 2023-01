﻿Hansa Rostock beendet XXL-Winterpause: Wer seine Chance nutzen konnte – und wer nicht

Die Startelf-Plätze für den Rückrundenauftakt des FC Hansa Rostock am 28. Januar beim 1. FC Heidenheim sind vergeben. Große Überraschungen wird es kaum geben. Aber zwei Profis, die in der Hinrunde hinten dran waren, konnten sich in der langen Winterpause in den Vordergrund spielen.

Rostock. Die Winterpause war so lang wie noch nie, die Vorbereitung auf die Zweitliga-Rückrunde intensiv – und dennoch wird sich personell nicht viel verändern, wenn der FC Hansa am Sonnabend zum ersten Spiel des neuen Jahres in Heidenheim antritt. Patrick Glöckner hatte zum Trainingsauftakt Anfang Dezember allen eine neue Chance versprochen, um sich für einen Platz im Team zu empfehlen. Doch kaum einer aus der zweiten Reihe hat es geschafft, einen Etablierten zu verdrängen.

Einen deutlichen Schritt nach vorn hat unter Härtel-Nachfolger Glöckner Verteidiger Rick van Drongelen gemacht. Die Leihgabe von Union Berlin verdrängt Einwurf-Spezialist Ryan Malone auf die Bank und geht als Hansas Abwehrchef in die zweite Saisonhälfte.

Schumacher: Von der Teilzeitkraft zum Stammspieler bei Hansa

Wie der Niederländer ist auch Kevin Schumacher auf dem Sprung von der Teilzeit- zur Stammkraft. Ob in der Vierer- oder Fünferkette – der 25-Jährige scheint auf der linken Bahn derzeit einen kleinen Vorsprung vor Anderson Lucoqui zu haben. Beide lieferten in der Vorbereitung ab und sind auf Augenhöhe.

Glöckner lobt „Schumis“ Leistungen: „Kevin hat auf den Seiten für Dampf gesorgt und mit zwei Toren aus dem Spiel heraus gezeigt, dass er offensiv eine sehr gute Qualität hat. Er ist einer, der immer unterwegs ist, immer kämpft und alles investiert – wirklich eine Maschine auf der Seite.“

Kevin Schumacher in Aktion © Quelle: Lutz Bongarts

Simon Rhein hat die langwierigen Verletzungsprobleme aus der ersten Saisonhälfte hinter sich gelassen und drängt in die Startelf. An dem früheren Nürnberger, der mit Hinrunden-Dauerbrenner Dennis Dressel um einen Platz im zentralen Mittelfeld konkurriert, kommt der Coach kaum vorbei. Lukas Fröde ist als bester Kopfballspieler gesetzt. „Wir haben drei sehr gute zentrale Mittelfeldspieler“, sagt Glöckner. „Einer muss leider in den sauren Apfel beißen.“

Große Konkurrenz im zentralen Mittelfeld bei Hansa Rostock

Eine gute Handvoll Profis, die in der Hinrunde hinten dran waren, haben ihre Position kaum verbessern können. Der mit der Erfahrung von mehr als 100 Zweitliga-Spielen nach Rostock gekommene Patrick Strauß („Ich stecke den Kopf nicht in den Sand“) konnte sich auf seiner Lieblingsposition als rechter Außenverteidiger nicht in den Vordergrund spielen. „Straußi hat es in der Vorbereitung ordentlich bis gut gemacht, aber die anderen waren gut bis sehr gut.“

Beim Spiel in Posen wurde der Ex-Auer im defensiven Mittelfeld getestet, aber da ist die Konkurrenz ebenfalls groß. „Wir wollten sehen, wie variabel er ist, wenn er in ein Spiel reinkommt“, erklärt der Trainer. Strauß muss sich wie auch Morris Schröter oder Dong-gyeong Lee (Glöckner: „Ein extrem außergewöhnlicher Fußballer“) weiter hinten anstellen.

Keine Perspektive für Thill, Meißner, Munsy bei Hansa?

Das gilt auch für das Quartett Thomas Meißner, Ridge Munsy, Lukas Hinterseer und Sebastien Thill – sie gehören zu den Spielern, denen Hansa bei einem Wechselwunsch wohl keine Steine in den Weg legen würde. Man habe allen „klar und gläsern“ ihre sportliche Situation dargelegt, so der Trainer: „Wenn einer der Spieler, die im Ranking hinten stehen, zu uns kommt und sagt: ,Das macht für mich wenig Sinn.’ Dann setzen wir uns zusammen und gucken, was die beste Lösung ist.“