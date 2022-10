﻿Ostseeduell in Kiel: Lukas Hinterseer erlöst Hansa Rostock – und sich selbst

Beim 1:1 gegen Holstein Kiel feiert Lukas Hinterseer am Samstag seine Torpremiere für den FC Hansa Rostock. Für den 31-jährigen Österreicher war es der erste Treffer in der 2. Bundesliga seit mehr als zweieinhalb Jahren. Mit dem Remis im Ostseeduell endet der Negativlauf der Härtel-Elf in fremden Stadien. Doch dazu gehörte auch ziemlich viel Glück.

Kiel. Den ausgelassenen Jubel über sein Tor überließ Lukas Hinterseer seinen Teamkollegen. Als Hansas Österreicher den Ball zum 1:1 (0:1) gegen Holstein Kiel über die Linie gedrückt hatte, holte er die Kugel gleich wieder aus dem Netz und freute sich stattdessen eher nach innen.

Dabei war es Hinterseers Premierentor für die Rostocker und ein durchaus wichtiges: Das Unentschieden am Sonnabend im Ostseeduell war Hansas erster Teilerfolg nach zuvor drei deutlichen Auswärtsniederlagen. „Für uns, für die Fans, für die Stimmung generell ist es wichtig zu sehen, dass wir auch auswärts was mitnehmen können“, sagte Hinterseer. „Ich glaube, Kiel ist mit einem schlechteren Gefühl nach Hause gegangen. Wir sind ganz zufrieden.“

Ende einer langen Torflaute

Für den Tiroler endete im Holstein-Stadion eine bemerkenswerte Durststrecke. Der 31-jährige Stürmer hatte zwischenzeitlich zwar in der südkoreanischen K League und auch in der asiatischen Champions League erfolgreich geknipst, aber Torerfolge in der 2. Bundesliga hatten bis zur 88. Spielminute in Kiel lange zurückgelegen. Zuletzt war Lukas Hinterseer im HSV-Trikot erfolgreich gewesen: Mit einem Doppelpack beim 2:0-Sieg gegen Karlsruhe schoss der Angreifer die Hamburger im Februar 2020 an die Tabellenspitze der 2. Liga. Hansa dümpelte zu dieser Zeit übrigens gerade auf Rang zwölf in der 3. Liga.

Druck habe er sich wegen der langen Torlosigkeit nicht gemacht, versicherte der Offensivmann nach seinem siebten Liga-Einsatz für die Rostocker. „Ich bin da entspannt. Ich versuche, alles für die Mannschaft reinzuhauen. Zu treffen ist immer schön, aber das ist es für alle anderen auch.“

Bei seinem vorherigen Verein Hannover 96 war er in 16 Zweitligaspielen ohne Tor geblieben. „Hannover hat nicht funktioniert, das war für mich kein gutes Jahr. Mit dem Trainer war es für mich persönlich auch eine Katastrophe“, so Hinterseer: „Das ist vorbei, das juckt mich nicht mehr.“

Neue Rolle für Hinterseer bei Hansa Rostock

Bei Hansa spielt der Österreicher, eigentlich ein klassischer Mittelstürmer, mittlerweile eine andere Rolle als früher. Statt in der ersten Linie zentral anzugreifen, ist der Rechtsfuß hinter den Spitzen fürs Festmachen und Verteilen von Bällen zuständig, das Spiel schnell zu machen oder auch mal das Tempo rauszunehmen. „Ich bin kein typischer Zehner. Aber die Position gibt mir offensiv relativ viele Freiheiten. Defensiv ist das gewöhnungsbedürftig, aber ich probiere mein Bestes“, sagt er.

Bei seinem umjubelten 1:1 profitierte Hinterseer von seine Torjägerqualitäten. Nach starker Einzelleistung von Dong-gyeong Lee, der den Ball von links ins Zentrum spielte, lauerte Hinterseer dort, wo sein Torriecher ihn hingeführt hatte – und brachte den Ball aus zwei Metern über die Linie. „Es stand nur 1:0 und wir wussten, da können wir mit einer guten zweiten Halbzeit noch was machen“, erklärte Hinterseer die deutliche Leistungssteigerung der Rostocker nach einem ganz schwachen ersten Abschnitt. „Wenn man ehrlich ist, hätten wir nach der ersten Halbzeit schon 0:2 oder 0:3 hinten liegen können.“

Härtel: „Wir hatten ein bisschen Glück, das muss man ehrlich sagen“

Die nach drei sieglosen Spielen unter Druck stehenden Kieler hatten zunächst klar dominiert und führten nach Neidhart-Handspiel durch den von Fabian Reese verwandelten Elfmeter hochverdient (28.).

Dass der Rückstand nicht höher ausfiel, hatten die Rostocker Torwart Markus Kolke zu verdanken, der bei Kiels Angriffen mehrfach glänzend parierte. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht richtig stattgefunden und waren total unzufrieden. Das Beste war, dass wir nur mit 0:1 in die Pause gegangen sind“, resümierte Härtel: „Wir hatten ein bisschen Glück, das muss man ehrlich sagen.“ Zumal Fiete Arp in der Nachspielzeit den Siegtreffer für Kiel denkbar knapp verpasste.

Dass mit der Auswärtsmisere auch Lukas Hinterseers lange Torflaute endete, nahm Hansas Trainer ebenso wie die Leistungssteigerung seiner Mannschaft nach dem Wiederanpfiff erfreut zur Kenntnis. „Lukas hatte eine schwierige Zeit in Hannover, ich freue mich für ihn und hoffe, dass ihm das Tor Auftrieb gibt.“