In der 2. Fußball-Bundesliga kämpft Hansa Rostock um den Klassenerhalt an. Der FCH hat im Saison-Endspurt zwar keine gute Ausgangsposition, ist im Rennen um die Rettung aber nicht aussichtslos.

Rostock. Hansa Rostock: geschichtsträchtiger Fußballverein aus MV, Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga in der Saison 2021 und Fan-Magnet. Kein Wunder, dass kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht etwas Neues über die Mannschaft aus der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns zu berichten gibt. An dieser Stelle finden Sie alle wichtigen News und Hintergrundgeschichten rund um den FCH.