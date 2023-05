﻿Bleibt Alois Schwartz nach Saisonende Trainer bei Hansa Rostock? Das ist der Stand

Was kommt nach der Rettungsmission? Viele können sich eine Vertragsverlängerung von Alois Schwartz vorstellen, der Trainer des FC Hansa Rostock wohl auch. Doch noch gibt es keine Gewissheit – aus guten Gründen.

Rostock. Dass Alois Schwartz am Wochenende zu Hause auch mal über seine berufliche Zukunft nachgedacht hat, liegt auf der Hand. Denn nur noch zwei Spiele stehen aus, dann ist der Auftrag des Schwaben im hohen Norden erst mal beendet. Aber was kommt nach seiner neunwöchigen Rettungsmission bei Hansa Rostock, die nach vier Siegen in Folge vor einem erfolgreichen Abschluss steht?