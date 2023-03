﻿Hansa Rostock: Nachwuchs-Duo für Nationalmannschaften nominiert

Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU) warnt seit Wochen, dass die Einrichtungen für Flüchtlinge im Kreis aus allen Nähten platzen werden. Doch tatsächlich kommen weniger Geflüchtete in der Region an als ursprünglich vorgesehen. Warum das so ist und weshalb das nicht so bleibt, erklärt der Büroleiter des Landrates.