﻿Hansa-Coach Schwartz zieht Bilanz nach einer Woche in Neuruppin: „Die Mannschaft harmoniert schon sehr gut“

Neuruppin. Wenn Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock in zwei Wochen, am 30. Juli, zum Auftakt der neuen Saison auf den 1. FC Nürnberg trifft, will der Koggenklub eine überzeugende Leistung abliefern. Um bestmöglich auf den Ligastart vorbereitet zu sein, absolvierten die Ostseestädter ein neuntägiges Trainingslager in Neuruppin.

Während der Zeit in Brandenburg kamen die FCH-Profis ordentlich ins Schwitzen. Täglich standen bis zu zwei Einheiten auf dem Programm. Zum Abschluss des Camps sprach die OSTSEE-ZEITUNG mit Cheftrainer Alois Schwartz über die Bedingungen vor Ort und die Mannschaft.

Die Bedingungen: „Wir hatten eine kurze Anfahrtszeit, ein Top-Hotel, gutes Essen und einen guten Platz. Das sind alles Dinge, die für ein Trainingslager wichtig sind. Auch die Betten waren okay. Man konnte gut schlafen. Wir hatten die ganze Woche sehr gutes Wetter – teilweise sogar zu gutes Wetter für ein Trainingslager.“

Schwartz bestimmt in den nächsten Tagen den Kapitän

Die Mannschaft: „Ich glaube, dass die Mannschaft schon sehr gut miteinander harmoniert. Die Jungs, die schon da waren, haben es den Neuzugängen sehr leicht gemacht. Das ist wichtig. Die Mannschaft hat schon einen guten Charakter und eine gute Mentalität.“ Der neue (oder alte) Kapitän steht noch nicht fest. In den Testspielen trugen abwechselnd mehrere Spieler die Binde. In den nächsten Tagen will der Trainer einen Akteur bestimmen.

Die Talente: Positiv aufgefallen sind dem Coach Eigengewächs Felix Ruschke und Neuzugang Patrick Nkoa. „Natürlich haben sie ihre Böcke noch drin. Sie haben aber sehr gut verteidigt und waren in der Ordnung. Das ist nicht selbstverständlich.“ Ruschke habe einige Schritte nach vorne gemacht und gute Ansätze gezeigt. „Wenn er noch ein bisschen mutiger ist, hätte er die eine oder andere Sache vielleicht sogar noch besser lösen können. Aber das kommt mit der Zeit.“ Auch Joshua Krüger konnte überzeugen. „Er kommt aus der U 19, hat alle Läufe mitgemacht und das richtig gut weggesteckt. Es ist sehr positiv, dass er eine gewisse Resistenz in seinem Körper hat.“

Routinier Breier in beiden Testspielen ohne Einsatz

Über Pascal Breier: Die beiden Torwarttalente Max Hagemoser und Elias Höftmann sowie Morris Schröter, der angeschlagen ausfiel und zudem noch auf Hansas Streichliste steht, blieben in den Tests ohne Einsatzminuten. Auch Publikumsliebling Pascal Breier wartete vergeblich auf eine Chance. Dass der Angreifer nur zugucken durfte, hing laut Trainer damit zusammen, dass beide Begegnungen eher „für schnelle Spieler“ ausgelegt waren, da es zu vielen Umschaltsituationen kam. Breier hingegen „wirkte im Training ein wenig müde und hat sich teilweise über den Platz geschleppt.“

Die mögliche Startelf: Svante Ingelsson kam nach langer Verletzungspause auf reichlich Spielzeit. Die vielen Minuten seien laut Schwartz jedoch kein Indiz dafür, dass der Schwede auch zum Saisonstart gesetzt ist. „Svante hat lange nicht gespielt. Er braucht Minuten.“

Fortan will Schwartz den Kickern, die für die Anfangsformation infrage kommen, mehr Spielzeit geben. „Wir müssen langsam an die 90 Minuten rankommen. Bislang hat der Spieler mal 60 Minuten bekommen, dann mal ein anderer. Jetzt schauen wir, wie die letzten beiden Testspiele laufen.“

Das Spielsystem: Neben konditionellem Training haben die Ostseestädter in Neuruppin auch viel an ihrer Taktik gearbeitet. Letzte Saison, vor dem Amtsantritt von Alois Schwartz, lief der FCH vorrangig in der Formation 3-5-2 auf. Der Trainer spielte mit seinen bisherigen Teams jedoch meistens im 4-2-3-1. Auch bei den Rostockern probierte er dieses System in der Vorbereitung mehrfach aus.

Mit welcher Formation Hansa in die neue Spielzeit starten wird, ist noch unklar. „Gegen Altglienicke hat man gemerkt, dass die Mannschaft das neue System noch nicht so gut drauf hat. Wir haben ein wenig an der Taktik gearbeitet. Das müssen wir natürlich noch weiter verfeinern. Es war aber schon ordentlich. „Ich glaube, dass sich die Mannschaft aktuell mit dem alten System wohler fühlt.“

Zehn-Kilometer-Lauf zum Abschluss des Trainingslagers in Neuruppin

Die Leistung des Teams: Dass bei den Spielern während des Trainingslagers die Müdigkeit eingetreten ist und ein wenig die geistige Frische gefehlt hat, sei für den Trainer klar gewesen. „Durch die Wärme konnte die Mannschaft das ein oder andere nicht so intensiv machen. Da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Körperlich sind sie aber in Schuss. Jetzt ist auch wieder ein Punkt erreicht, wo die Spieler langsam wieder aus dem Tief herauskommen.“

Am Sonntag absolvierten die Profis noch einen Regenerationslauf über zehn Kilometer. Nach dem Mittagessen machte sich der Koggenklub auf den Weg zurück nach Rostock. Dort folgt nach einem freien Tag am Dienstag (18. Juli) die nächste Trainingseinheit. „Es ist wichtig, nach dem Trainingslager kurz herunterzufahren, auch mal bei der Familie zu sein und den Kopf freizubekommen“, meinte Alois Schwartz.

