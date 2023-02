﻿Hansa Rostock: Coach Glöckner muss für Bielefeld-Spiel in der Defensive umstellen

Rostock. Auf Patrick Glöckner wartet Puzzlearbeit in der Defensive. Dem Coach des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock werden für das Auswärtsspiel am kommenden Freitagabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) bei Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld zwei Akteure gesperrt fehlen. Am Sonntag gegen den Hamburger SV (0:2) war Damian Roßbach in der Schlussphase mit der Gelb-Roten Karte vom Platz geflogen. Zudem hatte Kevin Schumacher seine fünfte Gelbe Karte gesehen.

Gerade für Schumacher kommt die Sperre zur Unzeit. Er gehörte in der Vorbereitung zu den Gewinnern unter Glöckner. Der Blondschopf erarbeitete sich den langersehnten Stammplatz auf der linken Außenbahn. Durch solide Auftritte gegen den 1. FC Heidenheim (0:2) und den HSV hinterließ der 25-Jährige einen guten Eindruck.

Neue Chance für Ex-Bielefeld-Kicker Lucoqui

Für ihn könnte Anderson Lucoqui in die Anfangsformation rücken. Die Leihgabe von Bundesligist FSV Mainz 05 zog seit dem Jahreswechsel gegenüber Schumacher den Kürzeren. Gegen seinen Ex-Klub Arminia Bielefeld könnte Lucoqui Argumente für mehr Startelf-Nominierungen liefern. Der Defensivspezialist kickte von August 2018 bis Juni 2021 für die Arminen.

Auf der Alm wird auch Roßbach nach seinem zweiten Platzverweis in seiner Rostocker Zeit fehlen. „Wir haben gute Jungs in der Hinterhand, die nur auf ihre Chance warten“, versichert der Verteidiger. Er wurde schon einmal im Oktober 2020 auswärts gegen den SC Verl (3:2) im Hansa-Dress mit der Roten Karte vom Platz gestellt.

Malone könnte zum Roßbach-Vertreter werden

Erster möglicher Vertreter von Roßbach wäre Ryan Malone. Konkurrent Thomas Meißner ist aktuell noch weiter hinten dran. Malone hatte seinen festen Platz im Abwehrzentrum in der Wintervorbereitung verloren. Noch in der Hinrunde hatte der Amerikaner mit Roßbach weitestgehend die Innenverteidigung gebildet. Mittlerweile lässt Glöckner mit einer Dreierkette bestehend aus Frederic Ananou, Rick van Drongelen und Roßbach spielen.

Ob der Trainer noch weitere Veränderungen in der ersten Elf vornehmen wird, ist offen. Er hatte gegen den HSV überraschend Mittelfeldstratege Simon Rhein über 90 Minuten draußen gelassen.

Hansa Rostock schaffte bisher nur 17 Tore in 19 Spielen

Für den punkt- und torlosen Start der Rostocker dürfte es kein Trost sein, dass die Gegner jeweils Aufstiegsaspiranten waren. Glöckner war mit den Auftritten in den ersten beiden Pflichtspielen des Jahres weitestgehend einverstanden. „Man hat gesehen, dass wir vom Ansatz her so weitermachen können, bis auf die Ergebnisse und die Effizienz im vorderen Bereich.“

Die Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Kasten könnte für die Rostocker noch teuer im Abstiegskampf werden. Die magere Bilanz heißt 17 Tore aus 19 Spielen. Nur der Tabellenvorletzte 1. FC Nürnberg (16 Treffer) hat ligaweit den schlechteren Wert. Die im Umfeld erhoffte Verstärkung für den Angriff hatte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen im Wintertransferfenster vergeblich gesucht.

Hansa-Spieler müssen Indoor-Training machen

Der Druck für das Duell in Bielefeld dürfte zunehmen. Die Arminen tankten Selbstvertrauen mit dem jüngsten 3:1-Auswärtssieg gegen Jahn Regensburg. Die Bielefelder (13. Platz/20 Punkte) liegen nur einen Zähler hinter Hansa (12./21). Um nicht in eine Negativspirale zu rutschen, wäre ein Erfolgserlebnis für die Rostocker von großer Bedeutung. Immerhin heißt danach der nächste Gegner im Heimspiel am 18. Februar Tabellenführer SV Darmstadt. Die Hessen sind seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen.

Unterdessen mussten die Rostocker am Dienstag ihre Einheit in die Katakomben des Ostseestadions verlegen. Die Trainingsplätze vor der Arena wurden nach einer frostigen Nacht geschont.