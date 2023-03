﻿Hansa Rostock: Coach Patrick Glöckner beschwört Zusammenhalt mit den Fans

Beim vergangenen Heimspiel gegen den Karlsruher SC (0:2) hatte es von den Rängen Pfiffe gegen das Team vom FC Hansa Rostock gegeben. Vor der Begegnung am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf hofft FCH-Coach Patrick Glöckner auf positive Unterstützung für seine Mannschaft. Dazu müsste sie allerdings etwas gegen die Heimschwäche tun.

Rostock. Wenn der FC Hansa Rostock in einem Spiel trifft, hat er in dieser Saison in elf von zwölf Fällen auch gepunktet. Kein schlechte Bilanz: Allerdings müsste dazu auch mal wieder ein Treffer vor heimischer Kulisse her. Auf diesen warten die Hansa-Fans im Ostseestadion in 2023 noch vergebens. Nach zuletzt drei torlosen Heimspielen in Serie ohne Punktgewinn soll die Serie am Sonntag (Anpfiff: 13.30 Uhr) auf eigenem Platz gegen Fortuna Düsseldorf beendet werden.