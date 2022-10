﻿Hansa Rostock: Darum hat Sportchef Pieckenhagen weiter Vertrauen in Trainer Härtel

Es läuft schon seit Wochen nicht mehr rund beim FC Hansa Rostock, der am Mittwoch drei Profis suspendiert hat. Sportvorstand Martin Pieckenhagen spricht über die Gründe, über seine Erwartungen für den Hinrunden-Endspurt – und über den Cheftrainer.

Rostock. Der FC Hansa Rostock greift im Hinrunden-Endspurt hart durch und hat zwei Wochen vor Beginn der Winterpause mit Ridge Munsy, Thomas Meißner und Theo Martens drei Profis suspendiert. Sportvorstand Martin Pieckenhagen spricht über die Gründe, seine Erwartungen für die letzten vier Spiele des Jahres und über Trainer Jens Härtel.

Spieler-Rauswurf: Gegen Kaiserslautern (0:2) liefen sie noch auf – vier Tage später war für Thomas Meißner und Ridge Munsy (vorerst) Schluss bei Hansa. Pieckenhagen teilte ihnen am Dienstagabend mit, dass der Trainer für den Rest der Hinrunde nicht mehr mit beiden plant. Härtel fehle das Zutrauen, dass das Duo der Mannschaft in den kommenden Wochen helfen könne. Youngster Theo Martens wurde aus disziplinarischen Gründen ins Oberliga-Team geschickt.

Munsy, Meißner, Martens – Härtel braucht sie für den Rest der Hinrunde nicht

Härtel sei mit dieser Bitte zu ihm gekommen, so Pieckenhagen, und er habe dieser Bitte entsprochen: „Weil ich absolut verstehe, was der Trainer damit bezweckt.“

Sportliche Situation: nur ein Sieg in den letzten acht Spielen. Angesichts dieser ernüchternden Bilanz befindet sich Hansa nach 13 Spielen bedrohlich nah an der Abstiegszone (zwei Punkte Vorsprung zum Abstiegsrelegationsplatz). "Wir haben noch vier Spiele vor der Brust, von daher ist es durchaus möglich, bis zur Winterpause die 20 Punkte noch zu erreichen. Jetzt gilt es, alle Sinne auf diese vier Spiele zu schärfen. Da müssen wir Punkte holen, das wissen die Jungs und das weiß der Trainer."

Nach dem guten Saisonstart konnte Hansa die Erwartungen nicht erfüllen

Seine Erwartungen: Nach dem guten Saisonstart mit Siegen gegen den HSV, Bielefeld und St. Pauli hat Pieckenhagen "natürlich erhofft und gewünscht, dass wir in einen Flow kommen und kontinuierlich punkten. Aber es geht im Fußball nicht darum, dass Wünsche erfüllt werden. Oft wird man von der harten Realität eingeholt. Wenn wir einen Sieg mehr hätten, wäre es für alle Beteiligten entspannter", sagt der Sportchef.

Für den Endspurt ist er zuversichtlich: „Mit der Qualität, die unser Trainerteam hat und die in der Mannschaft steckt, ist es möglich, in den nächsten vier Spielen sehr erfolgreich zu sein.“

Pieckenhagen: Der Kader ist besser als letzte Saison

Qualität der Mannschaft: "Wir haben den Kader so aufgebaut, dass er besser spielen kann als der im letzten Jahr – auch was die Punkteausbeute betrifft." Die Neuzugänge bräuchten aber noch Zeit, "um sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden", so Pieckenhagen. "Bei dem einen dauert es ein bisschen länger, bei dem anderen geht es etwas schneller. Es ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist."

Qualität des Fußballs: "Unter dem Strich soll er erfolgreich sein, das ist das alles Entscheidende. Mir ist wichtig, dass auf dem Spielfeld eine gewisse Leidenschaft vorhanden ist, dass Mentalität und eine Spielidee da sind."

Sportchef glaubt an die Qualitäten von Thill und Lee

Sebastien Thill und Dong-gyeong Lee: Den Mittelfeldspielern wird großes Potenzial nachgesagt, das sie in Rostock bisher kaum zeigten. "Ich glaube, dass da mehr kommen wird. 'Seba' hat jetzt einen kleinen Knacks, er hängt ein bisschen in den Seilen. Lee ist erst ein paar Wochen da", so der Sportchef.

„Ich glaube an beide Spieler, das tut der Trainer auch. Wir haben die Jungs geholt, weil wir in ihnen etwas sehen – dass sie uns besser machen können. Man muss ihnen die Zeit geben, die Entwicklung machen zu können, die in ihnen steckt.“

Schwache Offensive: Mit nur zwölf Toren hat Hansa die harmloseste Offensive der Liga. "Gegen Kaiserslautern haben wir einen Torschuss gehabt. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Das wissen die Jungs auch. Daran muss gearbeitet werden und daran wird auch gearbeitet."

Zu Coach Härtel: „Wir werden zusammen Lösungen finden“

Spiel in Regensburg: Natürlich wollen wir dort Punkte holen. Dass das schwierig wird, ist klar – aber es ist nicht unmöglich. Ich glaube an die Mannschaft, ich glaube an den Trainer. Ich glaube, dass wir das Spiel gewinnen können."

Trainer Jens Härtel: "Er ist in den letzten Jahren ein wichtiger Faktor gewesen. Wir haben in Situationen, die ein bisschen geprickelt haben, die teilweise auch unangenehm waren, immer zusammen eine Lösung gefunden. Ich gehe davon aus, dass das auch dieses Mal so sein wird."