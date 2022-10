﻿Hansa Rostock: Neue Details im Rassismus-Skandal – Beleidigung kam wohl von Capo-Podest

Nach der rassistischen Beleidigung gegen Kaiserslauterns Torjäger Terrence Boyd im Zweitliga-Heimspiel am Freitagabend verurteilt Hansa-Vorstandschef Marien den Vorfall und erklärt, mit welchen Konsequenzen der Pöbler rechnen muss. Offenbar kam er von einem der drei Podeste der Vorsänger – den Capos – auf der Tribüne.

Rostock. Hansa Rostock hat sich für einen rassistischen Vorfall beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:2) entschuldigt und kündigt Aufklärung sowie Konsequenzen an. „Das ist einfach dumm, weil der Verein durch so eine Aussage eines Einzelnen tendenziös in eine Ecke gedrückt wird, in die er nicht gehört“, sagt Klubchef Robert Marien der OZ mit Blick auf den Eklat am Freitagabend. Der FCK-Doppeltorschütze Terrence Boyd war nach seinem zweiten Treffer von einem Rostocker Anhänger von der Tribüne aus verbal angefeindet worden.

Am Tag nach dem Spiel hatte Marien zum Telefon gegriffen und beim US-Stürmer persönlich um Entschuldigung gebeten. Sonntag früh folgte eine schriftliche Entschuldigung des Koggenklubs an den FCK. „Bei aller sportlichen Rivalität, Emotionalität und in diesem konkreten Fall auch Enttäuschung über die Niederlage unserer Mannschaft gibt es Grenzen, an die sich jeder Besucher des Ostseestadions zu halten hat“, teilte Hansa am Sonntag auf seiner Vereinshomepage mit. Rassistische Beleidigungen und Beschimpfungen würden nicht geduldet und hätten „entsprechende Konsequenzen“.