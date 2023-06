﻿Tag des Mädchenfußballs im Ostseestadion: Hansa Rostock sorgt für Rückenwind

Der Landesfußball-Verband und der FC Hansa luden am Sonntag ins Ostseestadion. Hunderte Spielerinnen kickten auf dem Rasen der Arena. Vereine aus ganz MV präsentierten sich.

Rostock. Mittwochs geht Leentje Burmeister aus Sanitz besonders gern in den Kindergarten. Denn immer mittwochs ist die Hansa-Ballschule in ihrer Kita. Dann kommen Trainer aus Rostock und spielen mit den Kleinen. Bei der Fünfjährigen ist zu sehen, dass sie gern Fußball spielt. „Am liebsten mag ich, wenn ich ein Tor schieße“, sagt die Kleine. Sie war am Sonntag eine von Hunderten jungen Kindern und Jugendlichen, die aus allen Landesteilen zum Tag des Mädchenfußballs ins Rostocker Ostseestadion gekommen waren.