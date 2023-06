﻿Hansa Rostock: Dauerbrenner Dennis Dressel will in der nächsten Saison mehr Tore schießen

Rostock. Er ist gleich in seiner ersten Zweitliga-Saison von null auf hundert durchgestartet: Dennis Dressel kam von Drittligist 1860 München in den Nordosten und stellte bei Hansa gleich eine Bestmarke auf. Der Mittelfeldmann war bei allen 34 Partien dabei – als einziger Feldspieler. „Für mich persönlich ist es sehr gut gelaufen. Ich bin umso glücklicher, dass wir mit der Mannschaft im Endspurt den Turnaround geschafft haben“, sagt der gebürtige Dachauer.

Dennis Dressel führt Feldspieler-Ranking vor Lukas Fröde an

„Wir haben die 40-Punkte-Marke geknackt, das war am Anfang ja auch ein Ziel. Wir können sehr glücklich in die Pause gehen.“ Dressel gehörte im zentralen Mittelfeld fast immer zur Startelf, insgesamt brachte er es in der Saison 2022/23 auf 2815 Minuten und steht damit an der Spitze des Feldspieler-Rankings vor seinem Mittelfeld-Nebenmann Lukas Fröde (2673). Noch länger auf dem Rasen stand nur Torwart Kolke, der keine Minute verpasste (3060).

„Am Anfang hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier jedes Spiel machen werde und die meisten Minuten sammle. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Sonst hätte ich vielleicht nicht so viel gespielt“, sagt der Linksfuß, der nach 15 Jahren im Trikot der Münchner Löwen im August 2022 an die Ostseeküste wechselte. „Das Team hat mich vom ersten Tag an top aufgenommen, ich konnte mich gut einfügen. Ich fühle mich extrem wohl hier in der Gegend und in Rostock und auf dem Rasen. Das macht es natürlich einfacher, die Leistung auf den Platz zu bringen. Für mich und die Mannschaft war es am Ende eine super Saison“, resümiert der 24-Jährige.

Dennis Dressel: „Ich muss an meiner Effektivität arbeiten“

Sein Vertrag läuft noch bis zum Ende der kommenden Saison. Nach der Sommerpause will der Oberbayer seinen guten Lauf im Norden fortsetzen und sich besonders in einem Bereich verbessern. Magere zwei Treffer und zwei Torvorlagen stehen in Dressels persönlicher Saisonbilanz. Im letzten Heimspiel gegen Braunschweig (2:1) hatte er Pech, dass sein Kopfball nur an die Latte klatschte. „Ich habe schon meine Chancen, nächste Saison muss ich dann noch ein bisschen an der Effektivität arbeiten.“

Doch bevor es wieder losgeht, stehen für Dressel und Co zunächst ein paar Wochen Urlaub an.„Jetzt erst mal Beine hoch und Energie tanken“, freut sich der Hansa-Profi auf die fußballlose Zeit.

