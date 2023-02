﻿Schon vier Treffer: Wie Hansa Rostocks Fröde seinen Tor-Instinkt entdeckt hat

Der Defensivmann ist zweitbester Torschütze des FC Hansa Rostock und hat bereits einen persönlichen Rekord aufgestellt. Bei der Kogge fühlt er sich sehr wohl, was der 28-Jährige auch direkt nach dem Abpfiff in Bielefeld andeutete.

Bielefeld/Rostock. Wenn es bei den Stürmern nicht läuft, muss ein anderer einspringen. Lukas Fröde ist in dieser Saison in die Rolle des Vollstreckers beim FC Hansa Rostock geschlüpft. Sein Siegtor beim 1:0-Erfolg am Freitagabend auswärts gegen Arminia Bielefeld war bereits der vierte Saisontreffer des defensiven Mittelfeldspielers. So oft traf er während seiner Profi-Laufbahn noch nie in einer Spielzeit.