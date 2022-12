﻿Kein Spiel verpasst: Hansa Rostocks Dennis Dressel über seine Ziele für die Rückrunde

Dennis Dressel wechselte im Sommer vom Drittligisten TSV 1860 München zum FC Hansa Rostock in die 2. Bundesliga und stand seitdem in jedem Spiel auf dem Platz. Der Bayer fühlt sich wohl im Norden. Nur eine Sache fehlt ihm noch.

Rostock. Auf Anhieb Stammspieler sein, das hat Dennis Dressel in seiner ersten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Das erste Halbjahr beim FC Hansa Rostock hat die Erwartungen des Mittelfeldspielers übertroffen „Ich habe mir mit dem Wechsel schon erhofft, auf meine Einsatzzeiten zu kommen. Dass es bislang so gut läuft, freut mich umso mehr“, sagt Dressel, der im Sommer von Drittligisten 1860 München zu den Mecklenburgern gewechselt war.