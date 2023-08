﻿Hansa Rostock: So verteidigt Dauerbrenner Dennis Dressel seinen Stammplatz

Rostock. Freudestrahlend kam Dennis Dressel am Sonnabend aus der Kabine. Der Mittelfeldspieler des FC Hansa Rostock war rundum zufrieden. Verständlich. Der Koggenklub ist sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Die Elf von Trainer Alois Schwartz hat in den bisherigen fünf Pflichtspielen vier Siege verbucht und belegt Rang zwei der 2. Fußball-Bundesliga.

Und auch für Dressel läuft es gut. Der Mittelfeldmann, der in der vergangenen Saison als einziger Feldspieler in allen 34 Partien zum Einsatz kam, stand in den bisherigen fünf Begegnungen der noch jungen Saison in der Startelf.

Im Mittelfeld herrscht großer Konkurrenzkampf

Das ist nicht selbstverständlich, denn Hansa hat den Konkurrenzkampf vor Saisonbeginn deutlich verschärft – vor allem im Mittelfeld. Neu im Kader sind der neuseeländische Nationalspieler Sarpreet Singh, der einst bei Bayern München sein Bundesliga-Debüt feierte, der ebenfalls erstligaerfahrene Christian Vasiliadis (insgesamt 51 Einsätze für Paderborn und Bielefeld), Christian Kinsombi und Janik Bachmann.

Während Bachmann im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück neben Dressel im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kam, schmorten Singh, Vasiliadis und der gerade erst wiedergenesene Kinsombi 98 Minuten lang auf der Bank.

Dressel bereitete den Führungstreffer vor

Dressel zahlt das in ihn gesetzte Vertrauen mit Leistung zurück. Der 24-Jährige eroberte im Duell mit Lukas Kunze den Ball und schickte Juan José Perea auf die Reise, der sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und das Führungstor erzielte.

Zweikampfstark: Dennis Dressel (l.) grätscht dem Osnabrücker Robert Tesche den Ball ab. © Quelle: Andy Bünning

Schon bei der Balleroberung habe er gesehen, dass Perea in die Tiefe startet. „Ich dachte, das ist ein schneller Mann, der kriegt den Ball schon“, erzählt Dressel. Obwohl der Kolumbianer Perea erst seit gut drei Wochen in Rostock ist, funktioniert das Zusammenspiel schon erstaunlich gut. „Wir haben so viel Training, da lernt man seine Mitspieler und die Abläufe kennen“, meint Dressel, der 2022 vom Drittligisten 1860 München zu Hansa kam.

Mittelfeldmann avancierte auf Anhieb zum Dauerbrenner

Gleich in seiner ersten Zweitliga-Saison avancierte er zum Dauerbrenner. Dressel gehörte fast immer zur Startelf und brachte es auf 2815 Spielminuten. Noch länger stand nur Torwart Markus Kolke (3060 Minuten) auf dem Platz.

Im Auswärtsspiel gegen Hannover 96 (1:1) und im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:0) konnte sich Linksfuß Dressel in der Vorsaison in die Torschützenliste eintragen. Darüber hinaus legte er zwei Treffer auf. Seine persönliche Bilanz würde der 1,86 Meter große Dressel in der noch jungen Spielzeit gern überbieten. Der Anfang ist mit dem Assist gegen Osnabrück gemacht.

„Es war ein verdienter Sieg. Wir haben mit viel Intensität gespielt und hatten viele gute Ballstafetten“, meint der gebürtige Dachauer.

Angst, dass Hansa in der Schlussphase den kostbaren Vorsprung aus der Hand geben würde, habe er nicht gehabt. „Wir wussten, dass Osnabrück in den letzten Minuten nur lange Bälle spielt und versucht, einen reinzudrücken, aber wir waren gut vorbereitet und haben das gut wegverteidigt“, resümiert Dressel, dessen Marktwert bei transfermarkt.de mit 900 000 Euro angegeben wird.

Nur die zahlreichen Unterbrechungen schmeckten dem Mittelfeldmann nicht. „In der zweiten Halbzeit hatten wir eine Netto-Spielzeit von gefühlt zehn Minuten, weil immer alles überprüft wurde. Die vielen Unterbrechungen stören den Rhythmus“, sagt Dressel, der mit Hansa dem Topspiel am kommenden Sonntag beim Spitzenreiter Hamburger SV (13.30 Uhr) entgegenfiebert. Vielleicht gelingt ihm ja im Volksparkstadion sein erster Saisontreffer.

