﻿Hansa Rostock: Diese Neuzugänge haben sich bisher bewährt

Rostock. Der Saisonstart ist gelungen, aber die Findungsphase bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Das Testspiel gegen Pogon Stettin (Donnerstag, 12 Uhr, unter Ausschluss der Öffentlichkeit) ist für Hansa-Trainer Alois Schwartz deshalb eine willkommene Gelegenheit, weiter an der Mannschaft und den Abläufen im Spiel zu feilen. Trotz drei Siegen und Tabellenplatz fünf: Bei Hansa ist noch viel Luft nach oben, vor allem auch bei den insgesamt zwölf externen Neuzugängen. Mit Alexander Rossipal, Janik Bachmann, Juan-Jose Perea und Jasper van der Werff hat sich bisher erst ein Quartett in der Stammformation festgespielt.

Kapitän Kolke mit Saisonstart zufrieden

Drei Siegen in der Liga stehen zwei Saisonniederlagen gegenüber (9 Punkte / 7:6 Tore / 5. Platz). Damit sei Hansa „voll im Soll“, sagt Kapitän Markus Kolke. „Wenn jemand vorher gesagt hätte, Rostock hat neun Punkte nach fünf Spielen, hätte – glaube ich – jeder unterschrieben.“ So wie in der vergangenen Saison, als die Rostocker in den ersten fünf Spielen ebenfalls drei Spiele gewonnen und zwei verloren hatten (9 / 5:6 / 6. Platz). Danach ging es für Hansa langsam bergab.

Ein Dutzend neue Spieler hat Kristian Walter verpflichtet, damit sich das in dieser Saison nicht wiederholt. Der Sportdirektor blickt zufrieden auf seine Transfers, aber: „Ob alle Wünsche in Erfüllung gegangen sind, das wissen wir meistens erst später.“ Die Wünsche des Trainers seien jedenfalls „meistens berücksichtigt und erfüllt worden“. Alois Schwartz ist „sehr zufrieden“ mit dem, was der Sportchef neu an Bord geholt hat. „Ich glaube, dass wir einen guten Kader haben und konkurrenzfähig in die Runde bis Ende Dezember gehen können. Dann schauen wir mal weiter.“

Trainer Schwartz: Ich glaube, dass wir einen guten Kader haben

Zumal noch nicht alle Neuen ihr volles Potenzial abgerufen haben, die meisten konnten sich noch keinen Stammplatz erarbeiten. Nur Abräumer Janik Bachmann und Verteidiger Alexander Rossipal standen in allen fünf Spielen von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. Innenverteidiger Jasper van der Werff verpasste die beiden ersten Partien verletzungsbedingt und ist seit dem dritten Spieltag erste Wahl. Einen verheißungsvollen Auftakt bei Hansa legte Juan-Jose Perea hin. Der Kolumbianer kam in vier möglichen Spielen vier Mal zum Einsatz und ist mit drei Treffern bester Schütze. Gegen Osnabrück und den HSV gehörte der 23-Jährige zur Startelf und spielte durch.

Hansas großer Pechvogel ist Oliver Hüsing. Der Rückkehrer kam verletzungsbedingt nur zu einem Kurzeinsatz als Einwechsler (eine Minute gegen Elversberg). Auch Christian Kinsombi wurde durch eine Blessur ausgebremst. Der Offensivmann stand im ersten Saisonspiel in der Startelf, musste aber nach 45 Minuten ausgewechselt werden (Hüftprellung). Gegen den HSV kehrte der 24-Jährige in der zweiten Halbzeit zurück.

Hat bisher wenig Spielanteile: Sebastian Vasiliadis. © Quelle: Lutz Bongarts

Singh und Vasiliadis haben noch nicht richtig Fuß gefasst

Ein Mittelfeldduo, das bei Hansa für spielerische Lösungen, mehr Ballbesitz und Passsicherheit sorgen soll, konnte bisher noch nicht richtig Fuß fassen: Sarpreet Singh kam in den ersten beiden Spielen zu Kurzeinsätzen von der Bank. In den letzten drei Partien blieb der Neuseeländer als Reservist ohne Einsatz. Auch Sebastian Vasiliadis wartet noch an seinem Durchbruch bei Hansa. Nur drei Kurzeinsätze als Einwechsler stehen bisher in der Bilanz des Mittelfeld-Allrounders.

Stürmer Serhat-Semih Güler kam bisher zu vier (sehr) kurzen Joker-Einsätzen. Noch komplett ohne Zweitliga-Minute ist Patrick Nkoa. Das Abwehrtalent holt sich Spielpraxis im Regionalligateam, für das er in zwei Spielen ein Tor erzielte.

In der vergangenen Woche machte Sportchef Kristian Walter mit Jonas David und Junior Brumado in Sachen externer Neuzugänge das Dutzend voll. Während Verteidiger David gegen den HSV seine ersten Minuten sammelte, war der brasilianische Stürmer aus Dänemark noch nicht spielberechtigt und dürfte gegen Pogon Stettin zeigen, was er drauf hat. Vielleicht reicht es im nächsten Zweitligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf dann schon für seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz.

