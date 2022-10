﻿Hansa Rostock: Diese Rolle spielen Capos im Ostseestadion

Auf den Ultra-Fantribünen der Fußballstadien geben die sogenannten Capos den Ton an. Die OSTSEE-ZEITUNG erklärt, wie sie an diesen besonderen Job kommen und was sie während der Spiele tun.

Rostock. Der Fall ist aufgeklärt: Nachdem am vergangenen Freitag während der Zweitliga-Begegnung zwischen Hansa Rostock und 1. FC Kaiserslautern FCK-Angreifer Terrence Boyd von einem Zuschauer rassistisch angefeindet worden war ("Scheiß Kanake"), hat sich der Rufer am Montag beim FC Hansa gemeldet.

Zunächst war gemutmaßt worden, einer der Capos auf der Südtribüne sei der Täter gewesen. Diese Annahme bestätigte sich nicht. Viele Leser, die sich im Fan-Millieu nicht so gut auskennen, fragen sich jedoch, was ein Capo ist und welche Aufgaben er hat. Die OSTSEE-ZEITUNG recherchierte.

Was ist ein Capo?

Der Begriff Capo (kann auch mit „K“ geschrieben werden) stammt aus dem Italienischen und steht für „Kopf“. Er wurde auch im Zusammenhang mit Anführern von Mafia-Clans oder leitenden Häftlingen in Straflagern benutzt. Heute bezeichnet das Wort zugleich die Vorsänger in den Fankurven von Fußballstadien.

Wie wird man Capo?

Die Anstimmer sind Mitglied einer Ultra-Gruppierung. In der Regel gehört die Person schon eine Weile dazu, hat bereits Erfahrungen gesammelt und sich während der Zeit in der Gruppe hochgearbeitet. Wer Capo werden will, muss selbstbewusst auftreten, eine laute, markante Stimme besitzen und probeweise als Vorsänger überzeugt haben.

Was ist der Job eines Capos?

Vom Geschehen auf dem Platz sieht der Capo meist nicht viel. Denn er steht mit dem Rücken zum Spielfeld. Er gibt Kommandos, fordert Leute zum mitmachen auf und stimmt – ausgestattet mit einem Mega- oder Mikrofon – die Fangesänge an. Als Kontaktperson für diverse Fanbeauftragte, Ordner und Anhänger beginnt sein Job meist schon mehrere Stunden vor dem Anpfiff und dauert bis nach Spielende. Insgesamt gelten Vorsänger als machtvoll. Sie sind in der Szene hoch angesehen. Bei Hansa Rostrock gehört mit Sebastian Eggert, ein Capo vergangener Jahre, mittlerweile als 2. stellvertretender Vorsitzender zum Aufsichtsrat.

Wie viele Capos gibt es beim FC Hansa?

Bei Heimspielen stimmen in der Regel drei Vorsänger die Ultras auf der Südtribüne an. Auf der gegenüberliegenden Nordtribüne gibt es in der an den Ostrang angrenzenden Fankurve ebenfalls einen Vorsänger. Bei Auswärtsspielen ist die Anzahl der Capos unterschiedlich. Sie wird je nach Größe des Gästeblocks angepasst.

Von Danny Schröder