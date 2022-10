﻿Hansa Rostock: Dong-gyeong Lee plötzlich blond und mit erster Vorlage

„Kabale und Liebe“ in neuer Spielstätte in Schwerin: Lohnt sich das Stück in der M*Halle?

Die frühere Druckerei auf dem Großem Dreesch in Schwerin ist in nur vier Monaten zur Spielstätte umgebaut worden. In der M*Halle erlebte Schillers Drama „Kabale und Liebe“ am Samstag seine Premiere. Wie Besucher den neuen Ort finden und ob der Klassiker gelungen ist.