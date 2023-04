﻿Hansa Rostock entlässt Martin Pieckenhagen: Warum das unausweichlich war – und wie es nun weitergehen könnte

Rostock. Die Ära Martin Pieckenhagen beim FC Hansa Rostock ist nach mehr als vier Jahren zu Ende. Am Tag nach der 2:3-Heimniederlage gegen Holstein Kiel verkündete der Fußball-Zweitligist die Trennung vom Sportvorstand, der von vielen als Hauptverantwortlicher für den Absturz des Koggenklubs auf den vorletzten Tabellenplatz gesehen wird. Nach einem einstimmigen Beschluss des Aufsichtsrates wurde der 51-jährige Ex-Profi mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, teilte Hansa am Ostermontag, keine 24 Stunden nach der zehnten Heimpleite der Saison, mit.

Drei Trainer, zwei Sportchefs auf Hansa Rostocks Gehaltsliste

Kaderplaner Gunnar Meinhardt darf vorerst bleiben. Der 42-Jährige, der gemeinsam mit Pieckenhagen für die Zusammenstellung der Mannschaft verantwortlich ist, übernimmt zusammen mit Klubchef Robert Marien „bis auf Weiteres“ die Leitung des sportlichen Bereichs, teilte der Zweitligist mit. Marien soll nun „zeitnah und in enger Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat“ einen Pieckenhagen-Nachfolger finden. Der Vertrag des gescheiterten Sportvorstandes ist noch bis zum Jahresende gültig. Damit hat der Verein neben dem aktuellen Coach Alois Schwartz zwei weitere Ex-Cheftrainer (Patrick Glöckner, Jens Härtel) und bald auch zwei Sportchefs auf der Gehaltsliste.

Kaderplaner Kevin Meinhardt macht vorerst weiter

Pieckenhagen muss sich eine Reihe von Fehlern und Fehleinschätzungen ankreiden lassen, die ihn jetzt den Job gekostet haben. So begann er nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga schnell von Erfolgstrainer Jens Härtel abzurücken und verlängerte den Vertrag mit dem Sachsen trotz einer souveränen ersten Zweitliga-Saison erst sehr spät. Der frühere Torwart agierte in der Trainerfrage weiter unglücklich, als er Härtel in dieser Saison nach 15 Spieltagen – Hansa war Tabellenzwölfter – entließ.

Die kurze Amtszeit von Nachfolger Patrick Glöckner wurde zum Desaster, Hansa rutschte in der Tabelle von Platz neun auf 17 ab. Der Hesse war nach OZ-Informationen der einzige Trainer, den Pieckenhagen alleine verpflichtete, allerdings mit Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat. Ein Fehler, wie „Piecke“ nach der Glöckner-Entlassung einräumte. Bei der Schwartz-Verpflichtung sollen die Vereinsgremien Einfluss auf den Sportchef ausgeübt haben.

Pieckenhagen traf eine Reihe falscher Personalentscheidungen

Mindestens ebenso gravierend waren die Fehler von Pieckenhagen und Meinhardt bei der Zusammenstellung des Kaders, der Zweitliga-Ansprüchen in weiten Teilen nicht genügt. Neben wenigen guten Verpflichtungen (Pröger, van Drongelen, Dressel) leistete sich das Duo im Sommer zu viele Fehlgriffe und ließ zudem wertvolle Spieler ziehen (Behrens, Bahn). Im Winter blieben Korrekturen aus: Spieler, die nicht gebraucht werden, wurde der Verein nicht los, Neuverpflichtungen – vor allem für die kaum konkurrenzfähige Offensive – gab es nicht. Er halte den Kader grundsätzlich für gut genug, begründete der Sportchef im Januar. Eine Fehleinschätzung, die Hansa in der Rückrunde schmerzhaft auf die Füße fällt.

Martin Pieckenhagen war nach der missglückten Härtel-Nachfolge und seiner insgesamt gescheiterten Personalpolitik zunehmend in die Kritik geraten – auch bei den Fans, die schon vor der Glöckner-Entlassung im März mit „Piecke raus“-Rufen den Abgang des glücklosen Sportvorstandes gefordert hatten.

Die Entwicklung im sportlichen Bereich sei „leider deutlich hinter den Erwartungen geblieben“ und könne „nicht mit den anderen Handlungsfeldern des Vereins Schritt halten“, begründete der Aufsichtsratschef, Gastronom Rainer Lemmer, am Ostermontag die Entlassung des 51-jährigen gebürtigen Berliners. „Daher sahen wir uns gezwungen, zu reagieren und planen die neue Saison – unabhängig von der Ligazugehörigkeit – mit einer personellen Neuausrichtung und dem Ziel, die notwendigen Strukturen zu implementieren und damit die Wahrscheinlichkeit auf den sportlichen Erfolg dauerhaft zu erhöhen.“

Wer den Neuaufbau beim Krisenklub Hansa Rostock angeht, ist derzeit noch unklar. Seit wenigen Tagen auf dem Markt ist Oliver Kreuzer, der von Ligakonkurrent Karlsruher SC freigestellt wurde. Der ehemalige Bayern-Profi kennt sich in der 2. und 3. Liga aus und hat mit Chefcoach Alois Schwartz beim KSC erfolgreich zusammengearbeitet. Viel Zeit dürfen sich die Hansa-Verantwortlichen bei der Suche nicht lassen: Die Planungen für die neue Saison stehen an – egal in welcher Liga Hansa spielt.