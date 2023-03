﻿Hansa Rostock entlässt Trainer Glöckner: Der nächste Schuss muss sitzen

Rostocks Trainer Patrick Glöckner reagiert enttäuscht am Spielfeldrand. Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist aus Rostock stellt Trainer Patrick Glöckner frei. Die 2:5-Pleite gegen Düsseldorf ist der Auslöser.

Rostock. Patrick Glöckners wird als einer der Cheftrainer mit den kürzesten Amtszeiten in die lange Geschichte des FC Hansa Rostock eingehen. Der Hesse, der bei seinem Amtsantritt im November mit der Aussage erstaunte, die Mannschaft in- und auswendig zu kennen, war zuletzt ratlos.

Glöckner, der in der WM-Pause sehr viel Zeit hatte, Dinge zum Besseren zu verändern, ist gescheitert. Die 2:5-Niederlage im Heimspiel gegen Düsseldorf verschärfte die Krise in der sich Trainer, Team und Klub schon seit Wochen befindet, zusätzlich. Sie entlud sich in Glöckners Entlassung, die erwartbar und richtig war.

Seinem Anspruch, aus der Mannschaft mehr Leistung herausholen und mit ihr bessere Ergebnisse erzielen zu können, als es Jens Härtel gelang, ist Glöckner insgesamt nicht gerecht geworden. Unter ihm ging es abwärts – die Kogge schlingert Richtung Abstieg.

Ankreiden lassen muss sich den missglückten Trainerwechsel und die daraus resultierende sportliche Talfahrt auch Sportvorstand Martin Pieckenhagen. Der Ex-Profi wird (vorerst) an Bord bleiben. Ihn sofort mit zur Verantwortung zu ziehen, würde die Krise unnötig verschärfen. Insofern macht die Entscheidung Sinn.

Jetzt geht es darum, den Trainerposten schnell – vor allem aber gut durchdacht – zu besetzen. Dass Hansa den Klassenerhalt schafft, ist kein Ding der Unmöglichkeit. Es bleibt genügend Zeit, den Kahn auf Kurs zu bringen. Dazu muss der nächste „Schuss“ aber zwingend sitzen.