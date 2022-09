Die dritte Niederlage in Folge befördert Hansa Rostock in eine schwierige Situation. Das Anschlusstor gibt dem Zweitligisten bei der 1:3-Schlappe in Düsseldorf nur wenig Schwung.

Düsseldorf. Die Auswärtsauftritte des FC Hansa Rostock in den vergangenen Wochen ähneln sich. Hinten macht der Fußball-Zweitligist den Gegnern Geschenke und lädt sie zum Toreschießen ein. Vorne sind die Rostocker über die weite Strecken zu harmlos, verbreiten zu wenig Torgefahr. Das Resultat war am Sonnabend die dritte Niederlage in Serie.

Das 1:3 (0:2) bei Fortuna Düsseldorf hat wieder gezeigt: Für Hansa ist die Realität der Kampf um den Klassenverbleib. Nach neun Punkten aus den ersten fünf Spielen hatten viele Anhänger der Ostseestädter auf eine sorgenfreie Saison gehofft. Drei Partien später sind die Rostocker auf den Boden der Tatsachen angekommen. Sie befinden sich in der schwierigsten Phase der noch jungen Saison.

Fröde deutlich: „So gewinnst du auswärts keinen Blumentopf“

„Insgesamt war das nicht das, was wir können und spielen wollen“, resümierte Hansa-Coach Jens Härtel wenige Minuten nach dem Abpfiff. Trotz des Fehlens zahlreicher Leistungsträger bei den Düsseldorfern kaufte der Gegner den Gästen in den meisten Belangen den Schneid ab. „So gewinnst du auswärts in der 2. Bundesliga keinen Blumentopf“, betonte Rostocks Verteidiger Lukas Fröde und sprach von einer großen Diskrepanz zwischen den Heim- und Auswärtsauftritten. „Das müssen wir schnell in den Griff bekommen.“

Während Hansa vor eigener Kulisse wesentlich griffiger und forscher agiert, waren die Mecklenburger in Düsseldorf zu passiv. So präsentierte sich der FCH bereits bei den Gastspielen in Darmstadt (0:4) und Karlsruhe (0:2). Vor allem im ersten Durchgang wurde das gegen die Fortunen deutlich. Der FCH lag völlig verdient mit 0:2 zur Pause hinten.

Noch vor der Pause Feierabend für Thill

Zunächst hatte Dawid Kownacki (10.) einen langen Ball von Tim Oberdorf direkt genommen und über Hansa-Keeper Markus Kolke hinweg ins Tor versenkt. Beim zweiten Gegentor schenkte Mittelfeldmann Sebastién Thill in der 38. Minute das Spielgerät zu leicht her. Anschließend rannte der Luxemburger nur noch hinterher und musste in Verfolgerposition mit anschauen, wie Marcel Sobottka (28.) zum 2:0 traf.

Die Höchststrafe folgte für Thill (38.) wenig später. Nach einem enttäuschenden Auftritt wurde er noch vor der Pause von Härtel ausgewechselt. Sichtlich geknickt stampfte der 28-Jährige, der im Sommer noch als Königstransfer betitelt wurde, zur Ersatzbank. Der Trainer hatte sich den sechsmaligen Champions-League-Kicker noch kurz zur Seite genommen und ihm die Herausnahme erklärt. Dong-gyeong Lee kam dafür ins Spiel und feierte als erster Südkoreaner seinen Einstand im Hansa-Dress. „Er hat schon ansatzweise gezeigt, was er mit der Kugel macht und dass er in engen Räumen Lösungen findet“, bescheinigte Härtel.

Erste Halbzeit für Pröger eine „Katastrophe“

Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte er mit Pascal Breier für Svante Ingelsson eine weitere neue Option. Die Rostocker kamen wesentlich mutiger aus der Kabine und verkürzten durch Lukas Fröde (61.). Über seinen ersten Saisontreffer konnte sich der Defensivkicker allerdings „nicht freuen.“ Ein fataler Fehlpass von Rick van Drongelen stoppte in der Schlussphase die Hansa-Aufholjagd. Düsseldorfs Emmanuel Iyoha nutzte den Fauxpas in der 77. Minute zum 3:1-Endstand.

„Wir sind nach dem Anschluss kurz am Drücker gewesen. Dann frisst du allerdings so ein Gegentor und kommst nicht mehr in die Situationen rein“, haderte Angreifer Kai Pröger. Der Vorlagengeber zum 1:2 gehörte noch zu den aktivsten Hansa-Akteuren. Als „Katastrophe“ bezeichnete er die erste Halbzeit. „Da haben wir das Spiel schon hergeschenkt.“

Viel Arbeit vor Trainer Jens Härtel

Nach einer abermals enttäuschenden Leistung in der Fremde steht bei Hansa einiges auf dem Prüfstand. Vor dem Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen den 1. FC Magdeburg sieht Härtel „eine Menge an Aufgaben“ in der neuen Woche auf sich zukommen. Sogar die Grundordnung seines Spielsystems will der Übungsleiter überdenken.

Noch haben die Rostocker vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Allerdings wird das Duell gegen die Magdeburger vor der Länderspielpause von großer Bedeutung sein. Der FCM ist Mitkonkurrent im Abstiegskampf, rangiert zwei Zähler hinter Hansa und feierte nach dem Last-Minute-Sieg am Sonntag gegen Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth (2:1) den ersten Erfolg nach fünf sieglosen Ligapartien. „Du musst die Ruhe bewahren und für die Mannschaft berechenbar bleiben. Dieser Mix wird es halt sein, um gegen Magdeburg ein anderes Gesicht zu zeigen“, erklärt Härtel mit Blick auf den Vergleich gegen seinen Ex-Klub.