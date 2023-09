Simon Rhein war einer der Aufstiegshelden des FC Hansa Rostock und erreichte mit der Kogge 2022 als Stammspieler den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Warum er aktuell außen vor bleibt.

Rostock. Wie aus dem Nichts betrat Simon Rhein, Mittelfeldspieler des FC Hansa Rostock, am 28. Oktober 2018 plötzlich die große Fußball-Bühne. Im Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt (1:1) feierte der damals 20-Jährige, der ansonsten in der zweiten Mannschaft der Franken in der Regionalliga kickte, sein Bundesliga-Debüt. Ohne Angst vor großen Namen begeisterte er mit seiner guten Technik, Übersicht und Unbekümmertheit.