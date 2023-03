﻿Hansa Rostock: Ex-Publikumsliebling Marcel Ziemer plant Abschiedsspiel

Für Hansa Rostock stürmte er in der 3. Liga und galt als Fan-Liebling. Nach einer schweren Verletzung musste der Pfälzer, der letztes Jahr nach MV zurückgekehrt ist und jetzt beim Rostocker Wohnungsunternehmen Wiro arbeitet, seine Profi-Karriere beenden. Für den Frühsommer plant der 37-Jährige ein Abschiedsspiel in seiner neuen Heimat.

© Quelle: Fotostand / Voelker via www.imago-images.de

Rostock. Marcel Ziemer, einst Publikumsliebling beim FC Hansa Rostock, möchte ein Abschiedsspiel auf die Beine stellen. „Warum ich so etwas plane? Weil ich schon öfters dazu gefragt wurde und weil ich nie die Gelegenheit hatte, mich so richtig zu verabschieden. Ich würde mich freuen, noch ein letztes Mal vor einigen Leuten spielen zu dürfen und richtig Ciao sagen zu können“, schreibt der 37-jährige Ex-Stürmer in einem Facebook-Post.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der gebürtige Pfälzer hatte seine Profikarriere verletzungsbedingt beenden müssen und ist mehr als vier Jahre danach im vergangenen Herbst nach Mecklenburg zurückgekehrt. Mit seiner Familie wohnt Ziemer vor den Toren Rostocks und arbeitet bei der Wiro, dem größten Wohnungsunternehmen des Landes. In seiner Freizeit kümmert sich der Ex-Profi seit Anfang November um die U 17 des FC Förderkader.

Sehr viel positive Resonanz für Ziemers Abschiedsspiel-Plan

Sein Verein hilft auch bei der Planung des Abschiedsspiels, das Mitte Juni stattfinden soll. „Wo und wie das alles abläuft, hängt natürlich davon ab, wie groß das Interesse ist“, so Ziemer. Fast 800 Likes und knapp 250 Kommentare hat der ehemalige Angreifer bisher für seinen Facebook-Post bekommen, und die Resonanz ist durchweg positiv. „Ich denke, das Ostseestadion wird voll. Dafür hast du genug Fans“, schreibt Marco Wegner. Ziemer habe ein Abschiedsspiel verdient, meint Andreas Henke, und Thomas Stoll hält es für eine „absolut geniale Idee!! Bin dabei!!!“ Radio-Moderator Onni Schlebusch findet ebenfalls: „Unbedingt machen!!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ex-Hansa-Profi Addy Menga und Radiomoderator Onni Schlebusch wären dabei

Einige Mitspieler von Hansa, dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Saarbrücken hätten ihre Teilnahme schon zugesagt, so Ziemer. So wie Ex-Hansa-Stürmer Addy Menga, der mit „Cello“ einst beim SV Wehen Wiesbaden zusammenspielte. „Legend“, schreibt der 39-Jährige, heute bei Oberligist Sportfreunde Lotte unter Vertrag, in seinem Kommentar bei Facebook.

Lesen Sie auch

Wer alles kommt und wo das Spiel stattfinden könnte, ist noch offen. „So richtig angestoßen wird es erst, wenn ich weiß wo die Reise hingeht“, scheibt Ziemer und erklärt noch mal die Motivation für sein Vorhaben: „Wie viele wahrscheinlich wissen, musste ich nicht aufhören aufgrund dessen, dass ich zu alt war, zu schlecht oder aber mich keiner mehr haben wollte. Ich wurde letztlich aus dem rausgerissen, was ich am meisten liebe!“ Außer seiner Familie natürlich.

Beim Hansa-Spiel gegen HSV erstmals wieder im Ostseestadion

Beim Heimspiel des FC Hansa gegen den Hamburger SV (0:2) war Marcel Ziemer zum ersten Mal wieder im Ostseestadion und hatte „schon sehr zu kämpfen. Es war einfach eine unfassbar schöne Zeit, die ich natürlich total vermisse!“