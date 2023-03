Was wird aus dem Ostseestadion? Hansa-Boss Robert Marien und Rathaus-Chefin Eva-Maria Kröger äußern sich

Seit Jahren schwelt die Diskussion, ob und wie sich die Hansestadt Rostock und das Land Mecklenburg-Vorpommern an Sanierung und Betrieb des Ostseestadions beteiligen. Was sich der FC Hansa Rostock wünscht – und was das Rostocker Rathaus dazu sagt.