﻿Trikot-Raritäten des FC Hansa Rostock haben es Marvin Pröhl angetan

Kühlungsborn/Rostock. Marvin Pröhl sitzt im Yachthafen Kühlungsborn auf einem Poller. Zum Termin mit der OZ hat der 37-Jährige ein paar seiner Schätze mitgebracht. Der Mann hat ein Herz für den FC Hansa – und er sammelt seit vielen Jahren besondere Trikots des Rostocker Traditionsvereins. An der Gangway im Bootshafen des Ostseebades flattern viele bunte Jerseys, die er mitgebracht hat, im bitterkalten Wind. „Alles originale und seltene Stücke“, betont der Sammler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eines, das ihm besonders lieb ist, ist zugleich besonders auffällig: Es hat ein Fragezeichen auf der Vorderseite. Es stammt aus der Saison 2008/09. Weil die Rostocker kurz vor Beginn der Zweitliga-Spielzeit noch keinen Hauptsponsor gefunden hatten, wurde der Platz auf der Brust mit dem Fragezeichen beflockt. Beim Pokalspiel gegen Holstein Kiel, das Hansa damals unter Trainer Frank Pagelsdorf mit 2:0 gewann, trug es die Elf. Eine Marketing-Idee von Ralf Gawlack und Co. – ein paar Tage später war der Vertrag mit „Lübzer“ unterschrieben. „Es ist eine Rarität, denn der Trikotsatz war limitiert und blieb es“, betont Marvin Pröhl.

Lesen Sie auch

Der Mann, der in Kühlungsborn eine Bootsvermietung betreibt und auf weiteren Geschäftsfeldern aktiv ist, ist seit Mitte der 1990er Jahre begeisterter Hansa-Anhänger. „Mein Herz schlägt blau-weiß-rot. Früher habe ich mir mein Trikot angezogen, mir zehn Schals um die Handgelenke gebunden, meinen Zylinder aufgesetzt und bin ins Stadion gegangen“, berichtet er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein besonderes Stück, das zum 40-jährigen Hansa-Jubiläum zu haben war, gehört zur Sammlung von Marvin Pröhl. © Quelle: Jens Scholz

Anfang dieses Jahres hatte der gebürtige Rostocker Glück: Bei der 10. Stadtmeisterschaft im Hallenfußball wurde ein ganzer Karton mit Hansa-Fanartikeln versteigert. Mit dabei: ein rares Original-Jersey aus der Zeit, als Klub-Legende Wolfgang Holtz noch Sponsor und Mitglied im Aufsichtsrat war. „Auch deshalb wollte ich es unbedingt haben. Es war zwar teuer, aber es war es mir wert. Und der Erlös der Versteigerung wurde für verschiedene soziale Projekte verwendet“, begründet Pröhl, warum er mit 550 Euro das Höchstgebot abgab und dem Geld nicht hinterhertrauert.

Hansa-Fan hat heute „nur noch“ 50 Trikots im Schrank

Sich für andere und zukünftige Generationen zu engagieren, sei ihm wichtig, betont Pröhl. Der Unternehmer unterstützt die Initiative „Plant for Future“, die sich insbesondere dem Schutz des Regenwaldes durch Wiederaufforstung verschrieben hat. Im vergangenen Jahr spendete er für das Regenwald-Projekt Geld, von dem 599 Bäume gepflanzt worden sind.

Für 550 Euro ersteigerte Marvin Pröhl zu Jahresbeginn bei der Rostocker Stadtmeisterschaft im Hallenfußball dieses Original-Trikot des FCH, das den Schriftzug des verstorbenen Hansa-Sponsors und -Aufsichtsratsmitglieds Wolfgang Holz trägt. Links der Organisator des Hallenturniers, Frank Goesch. © Quelle: Jens Scholz

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für seine Sammlerstücke ist zu Hause ein ganzer Schrank reserviert. Früher seien es mal zwischen 70 und 80 gewesen, heute „nur noch“ um die 50, erzählt er. „Er braucht mehr Platz als ich“, sagt Lebensgefährtin Jeannine Much. Sie hat Verständnis für ihren Partner. Denn die 30-jährige Pharmareferentin und Mila, die fünfjährige Tochter der beiden, teilen die Hansa-Leidenschaft des Vaters. Die Familie lebt in Bastorf zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn.

100 000 Euro kosteten Reisen und Sammelleidenschaft

Jeannine hat kein Problem damit, dass ihr Liebster für Hansa viel Geld ausgibt. „Im Laufe meines Lebens habe ich für die vielen Reisen und die Trikots sicher mehr als 100 000 Euro ausgegeben“, überschlägt er im Kopf die Kosten, für die er auch ein Haus hätte kaufen können. Pröhl, so sagt er, hat mehr als 1000 Hansa-Spiele in Rostock, ganz Deutschland und anderen Ländern besucht.

Keine Fahrt war ihm zu weit – er reiste auch zu Testspielen nach Malmö, Naestved und Prag oder in die Trainingslager des Klubs. Ein Trikot von Marcel Schied erinnert ihn an ein Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld. „Schiedi“ hatte es vor vielen Jahren in den Hansa-Gästeblock geworfen, Pröhl fing es auf. „Es ist noch so wie am Spieltag. Es wird nicht gewaschen“, sagt Pröhl mit einem Lächeln. Er steht auf die Originale. Kein einziges Stück seiner Sammlung ist signiert.

Ein Trikot, das die Hanseaten in einem DFB-Pokalspiel trugen und das zur Sammlung des Hansa-Anhängers gehört. © Quelle: Jens Scholz

Nach einem Trikot „fahndet“ der Sammler schon seit Jahren. Es ist auf der Brust mit dem „Milka“-Schriftzug beflockt und war 1990 im Freundschaftsspiel zwischen Hansa und Werder Bremen im Einsatz. Nach dem Mauerfall flutete der Schokoladenhersteller das Ostseestadion mit drei Lkw-Ladungen voller Naschereien – der Süßkram war Produkt-Promotion und für Ost-Mark zu haben. „Das Trikot ist schwer zu bekommen und wird mit 1500 bis 2000 Euro gehandelt“, weiß der Experte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tochter Mila bekommt jedes Jahr ein neues Hansa-Trikot

Für ihn habe sein Trikot-Schatz aber zuallererst einen ideellen Wert. „Ich werde weiter sammeln. Eines Tages kann meine Tochter entscheiden, was sie damit macht.“ Es ist wahrscheinlich, dass Mila das Hobby ihres Vaters weiter pflegen wird. Sie ist heute fünf Jahre alt, schon Hansa-Mitglied und mit ihren Eltern regelmäßig bei Heim- und Auswärtsspielen begeisterte Zuschauerin. Zu jedem neuen Lebensjahr bekommt sie ein Hansa-Trikot geschenkt. Auf dem Rücken steht ihr Name und ihr aktuelles Alter.