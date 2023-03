﻿Hansa Rostock: Fanclub Powerfrauen fiebert seit 25 Jahren mit

Rostock. Draußen ist es kalt und stürmisch. Da ist Marita Natzke froh, im Nachwuchstrakt des FC Hansa Rostock zu sein. Es ist Mittag, sie steht am Herd und nimmt letzte Verfeinerungen für eine Suppe vor. Ein paar Minuten später öffnet sich die Tür. Einer der Nachwuchsspieler des FC Hansa kommt herein. Es ist Nils Schulz aus der U 19. Er setzt sich an den Tisch. Natzke serviert dem Defensivspieler eine Schale mit der Suppe. Die Rentnerin ist jedoch skeptisch, ob es schmeckt. Daumen hoch von Schulz: „Doch – es ist gut.“

Natzke ist im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der Kogge die gute Seele. Seit mehreren Jahren engagiert sie sich und hat immer ein offenes Ohr für die Hansa-Talente. „Das macht mir Spaß“, sagt die Rostockerin, die mehrere Tage in der Woche hilft.

Vom Hansa-Rostock-Fanbeauftragten zur Fanclub-Gründung animiert

Seit mehreren Jahrzehnten hat sie eine große Verbundenheit zum FC Hansa. Schon zu DDR-Zeiten, als Natzke noch auf der Insel Rügen wohnte, fuhr sie mit ihrem damaligen Mann zu so vielen Spielen wie möglich. Die Bindung zum FCH wuchs und wuchs. 1998 gründete die gelernte Friseurin ihren eigenen Fanclub. Name: Die Powerfrauen.

„Ich habe Ende der 90er Jahre im Fanprojekt Rostock mitgeholfen, Bier und Bockwurst zu verkaufen. Der damalige Fanbeauftragte Peter Schmidt kam auf mich zu und fragte, ob ich nicht meinen eigenen Fanclub gründen wollte“, schildert Natzke. Von der Idee war sie zu Beginn nicht begeistert. Nach mehreren Überlegungen und Nachfragen von Schmidt reifte aber ihr Entschluss. Bedingung für die Gründung: Männer sollten hier nicht rein. Mit 24 weiteren Mitstreiterinnen rief Natzke dann vor 25 Jahren die Powerfrauen ins Leben.

Feier mit Ex-Profis Stefan Beinlich und Timo Lange

„Angeblich waren wir nach der Wende der erste reine Frauenfanclub in ganz Deutschland“, sagt die Vorsitzende. Anfang Februar feierte sie mit den FCH-Anhängerinnen ihr großes Jubiläum im Hanseatentreff beim NLZ. Bei Sekt, einer großen Torte, Konfettikanonen und guter Musik stieg die Party der Powerfrauen. Mit Timo Lange, Stefan Beinlich und Jörg Hahnel waren auch Ex-Hansa-Profis dabei. „Es war eine sehr schöne Feier mit toller Stimmung“, berichtete Natzke.

Weitere Fakten zu den Powerfrauen Am 31. Januar 1998 wurden die Powerfrauen gegründet. Zum Zeitpunkt der Gründung hatte der Fanclub 25 Mitstreiterinnen. Mittlerweile sind noch zehn Frauen in der Gruppe aktiv. Die Powerfrauen haben auch eine eigene Fahne. Diese haben sie bei früheren Auswärtsspielen aufgehängt. Der Fanclub hat aus der Vergangenheit auch einige Dinge wie Schals und Trikots aufbewahrt. Wenn es die Zeit zulässt, treffen sich die Mitglieder immer noch zum Grillen und zu den jährlichen Weihnachtsfeiern. Im Garten von Marita Natzke finden die Treffen draußen allerdings nicht mehr statt. Den hat sie vor zwei Jahren verkauft.

Generell pflegen die Powerfrauen gute Kontakte zu ehemaligen Hansa-Spielern. Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre hat sich der Fanclub regelmäßig mit seinen Idolen getroffen und gegrillt. Auf dem Hinterhof von Natzkes Haus in Bad Doberan fanden die Treffen statt – in der heutigen Zeit nur noch schwer realisierbar. „Ich hatte mich da immer mit dem damaligen Pressesprecher Axel Schulz in Verbindung gesetzt. Wir hatten viele Spieler bei uns. Es war eine tolle Zeit“, blickt Natzke zurück.

Ob Debrecen oder Bochum – die Powerfrauen waren dabei

Sie war durch die Versetzung ihres einstigen Lebenspartners zu DDR-Zeiten in die Münsterstadt gezogen und betrieb in Bad Doberan bis 2005 einen eigenen Friseurladen. Ihren Kundinnen hatte Marita Natzke beim Haareschneiden sicherlich die eine oder andere Geschichte von Hansa-Spielen zu erzählen.

Mit den Powerfrauen hat sie in der Vergangenheit einige Auswärtsfahrten mitgemacht. Eine der längsten Reisen war der Trip im Juli 1998 nach Ungarn zum UI-Cup-Duell der Rostocker gegen den VSC Debrecen (1:1). „Das waren 23 Stunden hin und 22 Stunden zurück mit dem Bus. Da hatte ich sogar meinen Enkel Nico dabei, der mittlerweile 32 Jahre ist“, erzählt Natzke, für die auch die Bundesliga-Rettung 1999 am letzten Spieltag in Bochum ein emotionales Erlebnis gewesen war.

Keine Auswärtsfahrten mehr

Mittlerweile fährt der Fanclub, der deutschlandweit für den FCH unterwegs war, nicht mehr auswärts mit. Grund sind unter anderem die Verfehlungen einiger Hansa-Anhänger, wie beim vergangenen Auswärtsspiel gegen FC St. Pauli. Natzke findet solche Vorfälle „furchtbar“.

Dafür sind die Powerfrauen bei so vielen Heimspielen wie möglich vor Ort. Ihren Dauerkartenplatz im Ostseestadion haben sie auf der Nordtribüne – Block vier, Reihe drei. Ein Ritual – sollte Hansa ein Tor schießen – gibt es wie in früheren Zeiten nicht mehr. „Früher haben wir gut versteckt einen Schnaps oder kleinere Liköre ins Stadion mitgenommen und auf einen Treffer angestoßen“, verrät Natzke.

Mit ihren Fanclub-Mitstreiterinnen will sie in Zukunft bei Hansa-Spielen wieder mehr zu jubeln haben. Bei nur einem Sieg und zwei Toren aus den zurückliegenden sieben Rückrundenpartien macht sich Marita Natzke Sorgen um den Klassenverbleib. „Wir hoffen, dass es in den nächsten Partien besser wird. Die Jungs müssen wissen, wo das Tor steht“, sagt die Frau, die in Rostock-Schmarl wohnt. Sie drückt mit den Powerfrauen die Daumen. Immerhin hieß es auch in den vergangenen 25 Jahren: In guten wie in schlechten Zeiten.