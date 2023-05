﻿Hansa Rostock: Fans feiern Arvidsson und Wibran – „Fühlte sich wie früher an“

Rostock. Der Andrang ist groß. Viele Fans des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock stehen auf dem Vorplatz vor der Nordtribüne Schlange. Sie schwelgen in Erinnerungen, wenn sie zu ihren früheren Helden blicken. Es sind Peter Wibran und Magnus Arvidsson, die am Sonntag vor dem Saisonfinale gegen Eintracht Braunschweig (2:1) fleißig Autogramme schreiben und Fotowünsche erfüllen. „Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten zunächst geglaubt, da kommt fast keiner“, sagt Arvidsson mit einem zwinkernden Auge. Zu Erstliga-Zeiten avancierten er und Wibran zu Publikumslieblingen bei der Kogge.

Hansa Rostock: Arvidsson kam ein Jahr nach Wibran

Fast auf den Tag genau ist es vier Jahre her, dass die Schweden zuletzt in Rostock gewesen waren. Ende Mai 2019 wirkten beide im Ostseestadion beim Jubiläumsspiel zum emotionalen Bundesliga-Klassenverbleib 1999 mit. Vor mittlerweile 24 Jahren schafften die Rostocker in einem Herzschlagfinale durch einen 3:2-Erfolg beim VfL Bochum die Last-Minute-Rettung in der 1. Liga.

Der Rostocker Magnus Arvidsson (r.) holt aus zum 1:0-Treffer für seine Mannschaft, der Stuttgarter Pablo Thiam (M.) kann ihn daran nicht mehr hindern, der Rostocker Peter Wibran (l.) verfolgt die Szene im DFB-Pokal-Viertelfinalspiel des FC Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart am 22.12.1999 im Rostocker Ostseestadion. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Für Wibran war es der emotionale Abschluss seiner ersten Hansa-Saison. Im Sommer 1998 war er von Helsingborgs IF nach Rostock gewechselt. Ein Jahr später kam Arvidsson (blieb bis 2006) von Trelleborgs FF. Mit ihnen begann die besondere Verbindung zwischen dem FCH und schwedischen Akteuren.

Arvidsson von Fan-Unterstützung begeistert

„Es fühlt ein wenig wie früher an, wieder hier zu sein. Hansa hat eine unglaubliche Unterstützung im Stadion“, schwärmt Arvidsson über den Zuschauerschnitt von rund 24 700 Zuschauern in dieser Saison. Er und Wibran verfolgen die Partien der Rostocker regelmäßig im Fernsehen oder Internet. „Nach jedem Spiel habe ich mich über das Ergebnis informiert und schaue auch oft auf die Hansa-Homepage“, erzählt Wibran.

Schreiben fleißig Autogramme mit Hansa-Fans: Die beiden Schweden Magnus Arvidsson (l.) und Peter Wibran. © Quelle: Johannes Weber

Am vergangenen Freitag waren die Skandinavier mit ihren Familien nach Rostock gereist. Untergebracht waren sie im Hotel Sportforum und gingen am ersten Abend in einem Restaurant am Zoo essen. Den Tag danach verbrachten die schwedischen Gäste in Warnemünde. Wenige Stunden vor dem Saisonfinale gegen Braunschweig signierten Arvidsson und Wibran Hunderte Autogrammkarten. Den Heimsieg sahen sie anschließend aus einer VIP-Loge auf der Westtribüne.

Schweden-Duo abseits des Fußballs beruflich aktiv

„Das ist sehr wichtig, dass Hansa den Klassenverbleib geschafft hat. Ich hoffe, sie können in den nächsten Jahren in der 2. Liga ein bisschen weiter oben mitspielen“, sagt Arvidsson, der den Rostockern für die Zukunft auch eine Rückkehr in der 1. Bundesliga wünscht.

Der 50-Jährige saß bis vor eineinhalb Jahren noch beim schwedischen Amateurklub Vejby IF auf der Trainerbank. Mittlerweile ist Hansas Bundesliga-Rekordtorschütze (27 Treffer in 155 Spielen) als Entwickler für Solartechnik tätig. Kumpel Wibran hat vor einem Jahr den Posten als Nachwuchskoordinator in seiner Heimat beim Zweitligisten Östers Växjö abgegeben. Seitdem arbeitet er als Manager bei einem Reitverein in seinem Geburtsort. Die Verbindung entstand über Bruder Tobias Jönberg, der Vorsitzender des Klubs ist.

Wibran kennt Ingelsson seit Jugendalter

Für die Zukunft kann sich Wibran aber auch vorstellen, noch einmal ins Fußballgeschäft zurückzukehren. Dieses verfolgt er mit großem Interesse. Intensiv blickt der 54-Jährige ebenfalls auf die Entwicklung von Hansas beiden Schweden Svante Ingelsson und Nils Fröling. „Svante hätte ich im Alter von 15 Jahren fast mal in den Nachwuchs nach Växjö geholt. Er entschied sich aber für Kalmar FF“, erzählt Wibran, der in fünf Jahren 137 Bundesliga-Einsätze (15 Tore) für die Rostocker absolviert hat.

Mit einstigen Mitspielern tauschen sich Arvidsson und Wibran gelegentlich aus. Dazu gehören unter anderem Andreas Jakobsson und Joakim Persson. Während Jakobsson im skandinavischen Raum Kunstrasen verkauft, ist Persson seit 2018 Trainer und Sportdirektor des schwedischen Erstligisten Varbergs Bois.

Den beiden ehemaligen Defensivspielern werden Arvidsson und Wibran sicherlich ihre Eindrücke vom Sonntag schildern. Direkt nach Hansas Saisonabschluss ging es für die beiden abends noch mit der Fähre zurück nach Schweden. Es dürfte wohl nicht ihre letzte Reise nach Rostock gewesen sein.

