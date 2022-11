﻿Hansa-Rostock-Fans zünden gewaltige Pyroshow und verbrennen Diebesgut auf Südtribüne

Bengalos bei Hansa gegen Nürnberg: Was halten Sie von Pyro-Aktionen?

Beim Spiel des FC Hansa Rostock gegen den 1. FC Nürnberg am 9. November wurden auf der Südtribüne des Ostseestadions Bengalische Feuer gezündet. Das ist verboten, in Teilen der Fanszene aber beliebt. Was halten Sie vom Feuerwerk im Stadion?