„Dumm und idiotisch“: Hansa-Fanszene äußert sich vier Tage nach St. Pauli-Spiel zu Krawallen

In einer schriftlichen Stellungnahme distanziert sich die „Fanszene Rostock“ von den schweren Ausschreitungen beim Spiel des FC Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli im Hamburger Millerntorstadion und will den finanziellen Schaden für Hansa „mindern“.

Rostock. Vier Tage nach den schweren Krawallen beim Spiel des FC Hansa gegen den FC St. Pauli im Hamburger Millerntorstadion hat sich die Rostocker Fanszene zu den gewalttätigen Ausschreitungen geäußert – schriftlich und anonym.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Geschehnisse“ vom vergangenen Sonntag hätten „Grenzen überschritten, waren einfach nur dumm und idiotisch“, heißt es in der Stellungnahme, die seit Donnerstagabend auf der Vereinshomepage des FC Hansa steht und über die sozialen Medien verbreitet wurde. Unterschrieben ist das Statement mit „Fanszene Rostock“.

Fanszene Rostock: „Geschehnisse“ waren „dumm und idiotisch“

Beim Nordderby in Hamburg hatte es im mit – nach Vereinsangaben – bis zu 3000 Hansa-Fans besetzten Gästeblock in der Halbzeitpause eine Gewalteskalation gegeben, die, so Klubchef Robert Marien unmittelbar nach dem Spiel, für eine „extrem gefährliche“ Lage gesorgt habe. Aus dem Gästeblock wurde u.a. mit Raketen auf Zuschauer und Sicherheitspersonal geschossen. Chaoten hatten sanitäre Anlagen im Gästebereich zerstört und mit den Teilen, u.a. kaputte Waschbecken, auf Menschen geworfen. Ein Ordner wurde dadurch verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Pauli-Fan erlitt Verletzungen durch einen Böller. Das Spiel konnte erst mit zehnminütiger Verspätung fortgesetzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vermummte Rostock-Anhänger beim Spiel gegen St. Pauli © Quelle: Lutz Bongarts

Die Inkaufnahme von Verletzungen unbeteiligter Personen und das Zerstören von Toilettenanlagen seien kein Teil der Hansa-Fankultur, heißt es in der Stellungnahme weiter. Eine Premiere war der Vandalismus von Hansa-Chaoten in gegnerischen Sanitärbereichen indes bei weitem nicht. Der Appell in dem Schreiben, für deren Formulierung die Fanszene vier Tage benötigte: „Alle Beteiligten müssen sich hinterfragen, ob sie sich der Tragweite und der Konsequenzen ihres Handelns bewusst sind. Derartige Vorfälle schaden nicht nur unserem Verein, sondern auch uns als Fanszene in erheblichem Umfang.“

Lesen Sie auch

Fanszene Rostock will Spenden an Hansa überweisen

Die Fanszene Rostock wolle „einen Teil dazu beitragen, den finanziellen Schaden für den Verein zu mindern“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Als „erste Maßnahme“ werde man „die eigentlich für Choreos gesammelten Spenden in Höhe von 10 000 Euro an den Verein überweisen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allein in dieser Saison liegt der durch Fan-Verfehlungen, wie das Zünden von Pyrotechnik im Stadion, verursachte Schaden für Hansa Rostock bisher bei fast 180 000 Euro. Durch die Krawalle beim St. Pauli-Spiel dürfte eine sechsstellige Summe dazukommen.