﻿Hansa Rostock: Spanischer Topklub kommt zur Generalprobe ins Ostseestadion

Rostocker trauern um Montagsbalkone in der KTV: „Das ist einfach schade“

Wenn bis zu 1000 Menschen im Sommer die Leonhardstraße in der Rostocker KTV verstopft haben, dann war klar: Es ist wieder Montagsbalkon. Doch die beliebte kostenlose Konzert- und Theaterreihe ist in diesem Jahr abgesagt – weil das Geld fehlt. Aufgeben will Organisator Wolfgang Schmiedt aber nicht.