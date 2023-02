﻿Hansa Rostock fehlt gegen den HSV die Effizienz

Rostock. Das Tor von John Verhoek hätte zählen müssen. Das zumindest meinten einige Fans des FC Hansa Rostock. Der Treffer des Angreifers bei der 0:2 (0:1)-Heimniederlage am Sonntag gegen den Hamburger SV wurde in der 70. Minute jedoch zurecht von Schiedsrichter Tobias Welz aberkannt. Dabei war der Pass auf Verhoek von HSV-Verteidiger Jonas David gekommen.

„Ich habe gehört, dass das Tor in der vergangenen Saison noch gezählt hätte“, schilderte Verhoek seinen vermeintlichen zweiten Saisontreffer. Es wäre der Ausgleich im Nordduell gewesen. Allerdings hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor der Spielzeit die Regeln für so eine Situation angepasst.

Hansa Rostock fällt in der Tabelle zurück

Noch im vergangenen Jahr hieß es, dass sich die Abseitsstellung eines Angreifers auflöst, wenn der Verteidiger den Ball bewusst und vorsätzlich spielt. Mit Beginn der neuen Saison wurde der Zusatz „in einer kontrollierten Art und Weise“ in der Regel ergänzt. Zudem muss der Ball deutlich durch Einfluss des Gegners die Richtung ändern. Jonas David hatte das Spielgerät nur leicht berührt.

Verhoeks Abseitstor hätte den Rostockern geholfen, gegen den Aufstiegsaspiranten den ersten Punkt in diesem Jahr einzufahren. So ist Hansa punkt- und torlos in 2023 gestartet. Die Ostseestädter drohen nun in der engen 2. Bundesliga durchgereicht zu werden. Von Tabellenrang neun sind sie auf Platz zwölf zurückgefallen. Der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang beträgt noch zwei Zähler. Unruhig wird Hansa-Coach Patrick Glöckner allerdings nicht. Er sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg.

Glöckner will an der Effizienz arbeiten

Die Mecklenburger hielten vor ausverkaufter Kulisse mit 26 500 Zuschauern gegen den HSV über weite Strecken ordentlich mit. Vorne fehlte den Hausherren jedoch die nötige Effektivität. „Wir müssen ganz dringend daran arbeiten, dass die Dinger vorne reingehen“, verdeutlicht Verhoek, der in der dritten Minute selbst den Führungstreffer auf dem Fuß hatte. Er setzte den Ball aber über den Hamburger Kasten.

Auch Glöckner spricht davon, dass seine Mannschaft an der Effizienz arbeiten müsse. Er wolle seinem Team allerdings keinen zu großen Druck machen. „Wenn die Leichtigkeit verloren geht, dann wird es krampfhaft und dann wird es nicht funktionieren.“

Dompé trifft die Latte

Glöckner hatte gegen den HSV einen engagierten Auftritt seiner Elf gesehen. Durch ein Flipper-Tor waren die Gastgeber jedoch in Rückstand geraten. Der Ball war unglücklich von Hansas Rick van Drongelen zu Hamburgs Torschützen Ludovit Reis (40.) geprallt. „Das Ei legen wir uns selbst rein“, konstatierte Rostocks Abwehrmann Damian Roßbach.

Zu Beginn der zweiten Hälfte musste Hansa einige Angriffe des dominanten HSV überstehen. Unter anderem trafen die Gäste durch Jean-Luc Dompe (52.) den Querbalken. FCH-Keeper Markus Kolke hat in der Szene zudem glänzend reagiert. Mit fortlaufender Spieldauer wurden die Rostocker kurzzeitig etwas mutiger. Neben Verhoek wurde auch Svante Ingelsson ein Tor wegen Abseits aberkannt. Am Ende entschied Hamburgs eingewechselter Andras Nemeth mit dem 2:0 in der Nachspielzeit die Partie.

Roßbach und Schumacher fehlen in Bielefeld

„Dass wir trotz ordentlicher Leistung verloren haben, kann man nicht gutreden“, sagte Roßbach. Er musste in der Schlussphase zudem vorzeitig duschen gehen. Bereits vorverwarnt, räumte der 29-Jährige HSV-Flügelflitzer Bakery Jatta unsanft um und sah dafür die Gelb-Rote Karte. „Da kam ich ein wenig zu spät in den Zweikampf“, gestand Roßbach.

Er wird beim Auswärtsspiel am kommenden Freitag (Anpfiff: 18.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld fehlen. Gleiches gilt für Kevin Schumacher, der gegen den HSV eine 5. Gelbe Karte gesehen hatte. Auf der Bielefelder Alm werden die Rostocker schon etwas mehr unter Druck stehen. Diesmal geht es gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, während die bisherigen Gegner in 2023 jeweils Topteams waren. „Wir müssen auch mal wieder in Führung gehen. Dann wird es umso schwerer, gegen uns ein Tor zu erzielen“, so Roßbach.