﻿Hansa Rostock feiert Last-Minute-Punkt in Fürth: Malone behält die Nerven

Per Foulelfmeter trifft Ryan Malone zum 2:2-Endstand in der Nachspielzeit gegen Greuther Fürth. Der Verteidiger wird dem FC Hansa Rostock jedoch wie einige weitere Spieler in der nächsten Begegnung fehlen. Vor allem ein heftiger Zusammenprall schockierte die Gäste.

