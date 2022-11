﻿Hansa Rostock feuert Aufstiegscoach Härtel: Dieser Trainer gilt als heißer Nachfolgekandidat

Der Fußball-Verbandsligist zeigt in der zweiten Halbzeit eine Menge Moral und erkämpft sich gegen den SV Warnemünde einen Zähler. Teamleiter Peter Liegau bemängelt zu „viele einfache Fehler“ in der ersten und lobt „geschlossene Mannschaftsleistung“ in der zweiten Halbzeit.