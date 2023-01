﻿Hansa Rostock: Findet Torjäger Verhoek in der Rückrunde zu alter Form zurück?

Für den Niederländer ist die Zweitliga-Hinrunde beim FC Hansa Rostock nicht wunschgemäß verlaufen. Nach überstandener Knöchelverletzung will der 33-jährige Stürmer in der zweiten Saisonhälfte seine Torquote aufbessern. Was ihn optimistisch macht.

Rostock. Wenn morgen ein Spiel anstehen würde, käme es für John Verhoek noch zu früh. Doch der Hansa-Angreifer ist nach auskurierter Knöchelverletzung auf einem guten Weg, rechtzeitig zum Rückrundenstart am 28. Januar gegen seinen früheren Verein 1. FC Heidenheim wieder vollkommen fit zu sein. „Ich bin schmerzfrei, aber natürlich muss ich mich erst wieder an das Pensum gewöhnen“, sagt der 33 Jahre alte Niederländer, der seit zwei Tagen wieder im Mannschaftstraining mitmischt.

Vor dreieinhalb Wochen hatte Verhoek im Training einen Außenbandriss plus Teilanriss der Kapsel im linken Knöchel erlitten. Irgendwie passte die unglückliche Aktion zur Hinrunde des Stürmers, die für Hansas Torgaranten der beiden vorherigen Spielzeiten alles andere als wunschgemäß gelaufen ist. Ein einziger Treffer (beim 2:0-Heimsieg gegen den FC St. Pauli Ende August) und zwei Scorerpunkte stehen bisher in seiner Saisonbilanz. Seit mittlerweile zehn Zweitliga-Spielen wartet der Rechtsfuß auf Treffer Nummer zwei.

„Es ist klar, dass ich damit nicht zufrieden sein kann, wenn ich in der letzten Saison 17 Tore erzielt habe.“ Mit dieser Ausbeute war der routinierte Mittelstürmer Hansas Garant für den Klassenerhalt. Auch beim Aufstieg im Jahr zuvor waren seine zwölf Tore ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Daran möchte Verhoek in der zweiten Saisonhälfte anknüpfen. „Ich habe richtig Bock auf die Rückrunde. Ich will den Leuten den alten John Verhoek zeigen, damit ich wieder wichtig für die Mannschaft sein kann und die Jungs mich auf dem Platz auch wieder öfter suchen“, sagt der älteste Spieler des Kaders zwei Tage vor der Abreise ins Trainingslager an der Türkischen Riviera.

Die Gründe für seine andauernde Torflaute? Zu wenig Abschlusssituationen, seine unzureichende Chancenverwertung und auch die Konkurrenz habe sich auf den in der vorherigen Saison so treffsicheren Angreifer besser eingestellt. „Die Gegner haben sich angepasst. Sie spielen anders, auch gegen mich. Sie wussten, dass ich 17 Tore erzielt hatte. Das ist schon eine Hausnummer“, so Verhoek, der die Rolle des Hansa-Top-Torschützen bislang Kai Pröger überlassen muss (sechs Tore).

„In erster Linie muss ich auf mich selber schauen, dass ich wieder die alte Form zurückbekomme. Dass ich auch mal aus einem Standard wieder ein Tor mache – daran muss ich arbeiten“, weiß der Angreifer und ist „voller Überzeugung“, dass er wieder häufiger treffen wird. „Ich habe noch nie aufgegeben und ich verzweifle auch nicht, wenn ich längere Zeit nicht treffe.“

In der Hinrunde hat Verhoek zwar viel investiert, aber der Ertrag war überschaubar. „Wenn es nicht mit Toren klappt, musst du trotzdem präsent sein. Ich bin immer mit Leidenschaft auf dem Platz und versuche, die Jungs links, rechts und hinter mit meiner Laufarbeit und meinem Einsatz zu unterstützen. Da kann ich mir nichts vorwerfen, aber es müssen halt mehr Tore dabei rauskommen.“

Verhoeks Fitnesswerte sind trotz der Trainingspause im Dezember gut, „aber ich brauche noch mehr Vertrauen in mein Sprunggelenk. Es ist noch nicht wieder so, wie es vorher war“. Vier Wochen hat der Stürmer noch Zeit, um sich in Topform zu bringen. Dann kann er auch wieder an seiner Torquote arbeiten, die für ihn als Teamplayer allerdings nicht das Wichtigste ist: „Das einzige Ziel ist, dass wir wieder in der Liga bleiben.“