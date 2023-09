Fußball-Landespokal kompakt

Verbandsliga-Aufsteiger Doberaner FC ist in der zweiten Runde des Landespokals überraschend ausgeschieden. Beim SV Rot-Weiss Trinwillershagen unterliegt die Elf von Trainer Max Prust mit 0:2. Wer es am Sonntag außerdem in die dritte Runde geschafft hat.