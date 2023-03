﻿Hansa Rostock: Ananou und Neidhart fehlen für rechte Abwehrseite

Am Sonntag kommt der Karlsruher SC ins Ostseestadion. In der Defensive fehlen Trainer Patrick Glöckner mit Frederic Ananou und Nico Neidhart gleich zwei Akteure für die rechte Seite. Welche möglichen Optionen es für die Ausfälle beim FC Hansa Rostock gibt.

Der Rostocker Frederic Ananou verletzte sich im Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli am Oberschenkel.

Rostock. Trainer Patrick Glöckner wird sich etwas für die rechte Abwehrseite einfallen lassen müssen. Auf der Position fallen beim FC Hansa Rostock für das Heimspiel am Sonntag (Anpfiff: 13.30 Uhr) gegen den Karlsruher SC gleich zwei Spieler aus. Der gesetzte Frederic Ananou und Nico Neidhart als möglicher Vertreter werden wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel fehlen.

Hansa Rostock: Chance für Reservisten

Bereits in der Vorwoche gegen den FC St. Pauli (0:1) hatte sich Ananou die Verletzung zugezogen. „Es ist natürlich bitter, dass Nico, über den die Position hätte kompensiert werden können, ausfällt“, sagt Glöckner und kündigt an, eine andere Lösung für die Seite in der Hinterhand zu haben. Mögliche Optionen sind John-Patrick Strauß und Morris Schröter, die zuletzt nur Reservisten waren.

Ebenfalls nicht zur Verfügung für das KSC-Spiel steht John Verhoek. Der Stürmer muss eine Gelbsperre absitzen. Zudem sind die langzeitverletzten Maurice Litka (Reha nach Knorpelschaden) und Pascal Breier (Rücken- und Knieprobleme) außer Gefecht gesetzt.

Für die Partie gegen die Karlsruher rechnet der FC Hansa am Sonntag rund 23.000 Zuschauern. Die Rostocker warten seit über fünf Monaten auf einen Sieg vor eigener Kulisse.