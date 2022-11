Hansa Rostocks Fröling rettet Glöckner-Debüt gegen Nürnberg in der Nachspielzeit

Lange sah es am Mittwoch danach aus, als müsste Hansa Rostocks neuer Trainer Patrick Glöckner mit einer Niederlage in seine Amtszeit bei Hansa starten. Doch dann kam Nils Fröling und brachte das Ostseestadion im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg zum Kochen. Kurios: Hansas Teamarzt sah die Rote Karte.

Rostock. Hansas neuer Trainer Patrick Glöckner ist am Mittwochabend mit einem 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg in seine Amtszeit in Rostock gestartet. Einen frühen Treffer durch Fabian Nürnberger glich Nils Fröling mit einer traumhaften Direktabnahme in der Nachspielzeit aus.

Auf dem Papier war zunächst nicht zu erkennen, dass ein neuer Trainer das Ruder bei Hansa übernommen hatte. Glöckner übernahm die 4-2-3-1-Formation seines Vorgängers Jens Härtel und änderte im Vergleich zur Aufstellung bei der 0:1-Niederlage gegen Sandhausen die Startaufstellung nur auf zwei Positionen. Haris Duljevic ersetzte Lukas Hinterseer im zentralen Mittelfeld, Lukas Scherff Frederic Ananou als Außenverteidiger. Damit der Schweriner auf seiner gewohnten linken Seite auflaufen konnte, wechselte Neidhart nach rechts. Simon Rhein musste, obwohl er tags zuvor noch im Training war, das Spiel gegen seinen Ex-Klub auf der Tribüne verfolgen.

Hansa-Fans danken Ex-Trainer Jens Härtel

Die Partie begann mit drei Minuten Verspätung, da eine aufwendige Choreografie der Südtribüne – die später noch mehrere Härtel-Banner („Danke Jens!“, „Macher statt Schnacker – Danke Jens Härtel“) entrollte – nicht ohne Pyrotechnik auskam. Im abziehenden Rauch hätten die 23.500 Zuschauer im Stadion beinahe den Traumeinstand für Glöckner verpasst, aber Svante Ingelsson scheiterte nach 57 Sekunden freistehend an Nürnbergs Torhüter Christian Mathenia.

Stattdessen gab es den Nackenschlag. Fabian Nürnberger wurde 20 Meter vor dem Tor nicht attackiert und konnte seelenruhig und platziert zum 0:1 aus der Distanz treffen (5.).

Mannschaftsarzt Bartel sieht nach einer Rangelei Rot

Im Gegensatz zu den vergangenen Partien erspielte sich Hansa aber weitere Chancen im Minutentakt. Nochmal Ingelsson (7.) und Kai Pröger (9.) verpassten in aussichtsreichen Situationen den schnellen Ausgleich.

Danach stellte sich Nürnberg besser auf die Rostocker Angriffsbemühungen ein. Gefährlich wurde es erst wieder nach einer halben Stunde, als abermals Ingelsson über das Tor schoss.

Nürnberg wurde erst wieder gefährlich, als Ryan Malone im Aufbau einen Pass zum Gegner spielte. Den Schuss von Lukas Schleimer konnte Markus Kolke aber entschärfen (40.). Aus ihren neun Ecken bis zur Pause machten die Gäste nichts.

Kurz vor der Halbzeit bildete sich vor der Rostocker Bank ein Rudel. Mittendrin: Hansa-Mannschaftsarzt Frank Bartel. Der schubste den Torschützen der Nürnberger und wurde dafür von Schiedsrichter Robin Braun mit der Roten Karte des Innenraums verwiesen. Auslöser war ein Foul von Johannes Geis an John Verhoek.

Hansa mit Chancenplus und Last-Minute-Ausgleich

Für die zweiten 45 Minuten brachte Glöckner Anderson Lucoqui für Scherff. Kurz darauf musste auch Pröger verletzt vom Platz, Nils Fröling ersetzte ihn. Nach einer Stunde nahm die Partie dann wieder Fahrt auf. Erst reklamierte Verhoek einen Handelfmeter, dann parierte Mathenia einen Roßbach-Kopfball in höchster Not.

Für die weiteren Minuten verflachte das Nord-Süd-Duell zusehends, viele Unterbrechungen verhinderten den Spielfluss. Nürnberg hatte nur noch wenig Interesse, Hansa keine Ideen. Vieles erinnerte an die letzten Spiele unter Härtel. Alles andere wäre in der Kürze der Zeit allerdings auch eine Überraschung gewesen.

Verhoek vergab eine letzte Chance per Kopf (85.) – zumindest in der regulären 90 Minuten. Zu Beginn der fünf minütigen Nachspielzeit konnte Nürnberg einen Einwurf von Malone nur vor die Füße von Fröling klären. Per Direktabnahme nagelte der Schwede den Ball dann zum verdienten Ausgleich ins Tor.

Rostock: Kolke – Neidhart (70. Ananou), Malone, Roßbach, Scherff (46. Lucoqui) – Fröde, Dressel – Pröger (57. Fröling), Duljevic (70. Schumacher), Ingelsson (78. Lee)– Verhoek

Nürnberg:Mathenia – Gyamerah (90. Valentini), Schindler, Kawrence, Wekesser – Geis (90. Fofana), Kayo (34. Castrop), Tempelmann, Nürnberger (72. Möller Daehli) – Daferner, Schleimer (72. Lohkemper)

Tore:0:1 Nürnberger (5.), 1:1 Fröling (90. +1)