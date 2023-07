﻿Hansa Rostock gegen BFC Dynamo: Warum der Test ohne Zuschauer ausgetragen wird

Rostock. Der FC Hansa Rostock wird sein vorletztes Testspiel der Sommervorbereitung am Mittwoch (Anpfiff: 14 Uhr) gegen den Fußball-Regionalligisten BFC Dynamo unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Im Ostseestadion werden somit keine Fans beider Vereine zugelassen. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Absicherung der Partie.

Hansa Rostock und BFC Dynamo: Fanlager rivalisieren

Die Ultras des FC Hansa und BFC Dynamo sind verfeindet. Für das Duell hätten höhere Sicherheitsvorkehrungen als bei normalen Vorbereitungspartien vorgenommen werden müssen, mit entsprechend hohen Kosten.

Bereits in der Vergangenheit fanden aus ähnlichen Gründen Freundschaftsspiele der Rostocker ohne Anhänger statt. So zum Beispiel im Januar, als Hansa beim polnischen Erstligisten Lech Posen (0:0, 0:4) getestet hatte. Hier wollten die Mecklenburger zunächst mit 1500 Fans anreisen, doch beide Vereine konnten sich mit den Behörden vor Ort nicht einigen. Der Einsatz für den Sicherheitsbereich hätte im sechsstelligen Bereich gelegen.

Zuschauer werden hingegen zugelassen sein, wenn die U 23 des FC Hansa Rostock in der Regionalliga Nordost auf den BFC treffen wird. Am 12. November werden sich beide in der Hauptstadt gegenüberstehen.

