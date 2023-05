﻿Bleibt Alois Schwartz Trainer bei Hansa Rostock? Das sagt Klubchef Robert Marien

Kostenfrei bis 12:10 Uhr lesen

Freibadverein im Umbruch

Grevesmühlen: Freibadverein startet mit neuem Vorstand in die Saison

Susanne Martens ist die neue Vorsitzende im Freibadverein Grevesmühlen, sie tritt die Nachfolge von Benny Andersson an, der nicht mehr angetreten war. Der Vorstand schrumpft auf insgesamt drei Leute. Was in dieser Saison geplant ist.