﻿Letztes Spiel für Hansa Rostock gegen Braunschweig: Gibt es eine Party am Ostseestadion?

Der FC Hansa Rostock hat den Klassenverbleib sicher. Bei den Hansa-Profis ist die Anspannung vor dem Saisonfinale am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig längst verflogen. Folgt ein finales Fußballfest?

Rostock. Ein ausverkauftes Stadion, gut gelaunte Fans und sonnige 18 Grad – für den FC Hansa Rostock könnte das letzte Spiel am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig (15.30 Uhr, Ostseestadion) der stimmungsvolle Schlusspunkt einer durch mehr Tiefen als Höhen geprägten Spielzeit werden. Die wochenlange Anspannung ist längst verflogen. Der Koggenklub hat am vergangenen Wochenende den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga perfekt gemacht.