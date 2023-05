﻿Jetzt ist es fix: Trainer Alois Schwartz verlängert Vertrag beim FC Hansa Rostock

Alois Schwartz bleibt Cheftrainer des FC Hansa Rostock. Der 56-jährige Schwabe verlängerte seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten bis 2025. Das gab der Verein wenige Stunden vor dem Anpfiff des letzten Saisonspiels gegen Eintracht Braunschweig bekannt.

Rostock. Der FC Hansa wird wie erwartet mit Retter Alois Schwartz in die Saison 2023/24 gehen. Der 56-jährige Trainer verlängerte seinen bis zum Ende dieser Spielzeit datierten Vertrag in Rostock um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025. Das gab der Fußball-Zweitligist am Sonntag wenige Stunden vor dem abschließenden Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig bekannt.