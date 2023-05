﻿Vertrag bei Hansa Rostock läuft aus: Was passiert mit Rick van Drongelen?

Nach schwierigen Jahren hat sich Rick van Drongelen bei Hansa Rostock eindrucksvoll zurückgemeldet und wieder in den Fokus gespielt. Die Zukunft des Innenverteidigers, der auf Leihbasis für diese Saison von Champions-League-Anwärter Union Berlin kam, ist offen.

Rostock. Es war wohl der letzte Auftritt von Rick van Drongelen im Hansa-Trikot. Bei der Rostocker Rettung in Nürnberg (0:0) kassierte der Innenverteidiger seine fünfte Gelbe Karte und ist für das Saisonfinale am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig gesperrt. Dass die Leihgabe von Champions-League-Anwärter Union Berlin eine weitere Saison in Rostock spielen wird, gilt als höchst unwahrscheinlich.