﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 2:1 gegen Eintracht Braunschweig

Rostock. Ein Sieg mit der letzten Aktion: Zum Saisonabschluss ist dem FC Hansa Rostock ein 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig gelungen. Damit verabschiedeten sich die Ostseestädter erfolgreich von ihren Fans. Bereits vor der Partie stand der Klassenverbleib für Hansa fest. Das lag am starken Endspurt mit 16 Punkten aus den zurückliegenden sechs Spielen.

Breier markierte den Siegtreffer für Hansa Rostock

Gegen Braunschweig zeigten die Rostocker noch einmal das, was sie die vergangenen Wochen so stark gemacht hatte. Einsatz, Leidenschaft und vorne die nötige Effektivität sorgten für den Erfolg. Und ausgerechnet Pascal Breier war es, der bei seinem ersten Einsatz seit Mitte September in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte.

Nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Daniel Schlager wurde gefeiert im Ostseestadion. Sowohl auf Hansa-Seite als auch auf der der Braunschweiger. Die Gäste retteten sich am letzten Spieltag. Wie die Rostocker Profis am letzten Spieltag in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik der OSTSEE-ZEITUNG.

