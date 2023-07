Kostenfrei bis 09:02 Uhr lesen

Stichwahl am 23. Juli

Die Stichwahl ums Bürgermeisteramt in Dorf Mecklenburg findet am Sonntag statt. In Wismars großer Nachbargemeinde treten Jörg Dargel (Freie Wählergemeinschaft) und Torsten Tribukeit (Linke) gegeneinander an. Wird es eine knappe Entscheidung?